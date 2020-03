Hija de Jacky Bracamontes y Martín con síntomas de Coronavirus

A través de su Instagram, Martín Fuentes, esposo Jacky Bracamontes anunció que él y una de sus hijas, fruto de su amor con la actriz se encontraban en cuarentena, pues habían tenido contacto con personas que dieron positivo a la prueba de coronavirus.

"Hola a todos desde Miami, la gente me pregunta por qué me hice la prueba del coronavirus, bueno esto muy sencillo, estabamos en Miami, mis tres hijas y yo, y mi compandre con su familia, pero en el inter que estabamos en Miami, las cuestiones del coronavirus comenzaron a aumentar y aumentar, y varias de las personas con las que interactuamos, salude, y conviví resultaron positivas en el tema del virus", indicó el esposo de la actriz.

Fuentes señaló que después de conocer que las personas con las que había convivido resultaron positivas, comenzó a alarmarse por lo que decidió que una de sus hijas se hiciera la prueba al igual que él, pues había presentado fiebre.

"Bueno, empecé a alarmarme obviamente y en Miami, una de mis hijas, Renata, una de mis hijas tuvo fiebre muy alta con tos, y luego luego, tomamos la desición de no viajar a México para no contagiar a mis dos hijas que estaban en México, mi mamá, mi esposa no estaba en México estaba grabando en Cancún su película, por eso dije lo mejor sería que no me fuera a México, que nos quedaramos aquí en Miami, a ver si alguien de nosotros teníamos el síntoma del virus, y bueno después de un rato tomamos la desición de hacernos la prueba Renata y yo", indicó.

Martín indicó que hasta el momento sus hijas se encuentran bien y que afortunadamente no hay presentado ningún síntoma y que espera que el resultado salga negativo. "Estamos esperando el resultado que salga negativo”, finalizó.

Por su parte, Jacky Bracamontes compartió en sus historias de Instagram que se suspendieron las grabaciones de la película en Cancún, lugar donde se encuentra con sus dos hijas más pequeñas. La actriz manifestó que también espera el resultado del coronavirus al que su esposo e hija fueron sometidos.