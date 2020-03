Hija de Diego Luna y Camila Sodi da positivo a coronavirus

La sobrina de Thalía, Camila Sodi, también dio positivo a la prueba del Coronavirus junto a su hijas fruto de su relación con Diego Luna. La actriz de la serie biográfica de Luis Miguel conrfimó a través de sus historias de Instagram que su hija y ella habían dado positivo a la prueba del COVID-19.

Camila Sodi se había puesto en cuarentena por voluntad propia, sin embargo, tuvo contacto con un amigo que dio positivo al coronavirus por lo que posteriormente comenzó a tener síntomas que desconocia o que no estaban asociados con los que conocía del COVID-19.

“Los síntomas son distintos en cada quien, yo no subí de los 37.5° de temperatura, dolores de panza, eso la gente no lo sabe, tenía la panza revuelta, la boca seca…”, dijo en sus historias. Camila Sodi aprovechó para también enviar algunas recomendaciones a las personas que llegaran a tener sospechas de que están contagiadas de coronavius.

“Si tienes 30 o menos y sientes los síntomas, no vayas a hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua…si tienen niños se recuperan mucho más rápido. El ejercicio me ha ayudado mucho, pero muy ligero, me da ánimos, es una locura lo que estamos viviendo, ¿qué es esto? Pero les quería contar y ser honesta, estamos juntos en esto y entre más equipo hagamos mejor librados vamos a estar”, indicó.

La actriz dejó claro que el salir a decir que tiene coronavirus no fue con la intención de acaparar titulares en medios de comunicación, sino que consideraba que era una información valiosa y no tomar las cosas a la ligera.

“He visto mucha gente irresponsable, saliendo todavía y hay estas pruebas de reacción que no son 100% seguras, cuando salen negativo, pero hay una probabilidad de que sean positivos, cuídense mucho”, recomendó la sobrina de Thalía.

Camila indicó que fue el pasado 19 de marzo cuando decidió ponerse en cuarentena debido a que un amigo cercano con el que había tenido contacto había dado positivo, situación que puso en riesgo a ella y a su hija.

"Gracias a todos los que están preguntando si estamos bien, les cuento, un amigo muy cercano con el que estuvimos tiene, dio test positivo, entonces lo más probable es que nosotros también", explicó Camila cuando decidió ponerse en cuarentena.

"No vale la pena irnos a hacer la prueba porque no tenemos fiebre alta, no nos sentimos tan mal y porque creo que hay pocas pruebas, así que hay que dejárselas a la gente que se siente muy mal, que está en riesgo, gente mayor y claro, que, si tienes todos los síntomas, tienes fiebre alta, hay que irse a hacerse la prueba".