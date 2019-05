Hija de Daddy Yankee luce cuerpazo con increíble transformación: Fotos

La hija menor de Daddy Yankee Jesaaelys Marie Ayala González que a sus 4 años pesaba 100 kilos se sometió a una increíble transformarción y con cuerpazo de envidia luce espectacular en redes sociales, sus fotos en Instagram dan crédito de su nuevo estilo de vida.

Jesaaelys Marie muestra en su cuenta de Instagram la transformación de su cuerpo luego de tomarse en serio su salud, antes de sus quince años los médicos le recomendaron bajar por lo menos 40 kilos, a sus 17 años lo ha conseguido.

Una publicación compartida por Jesaaelys (@jesaaelys) el 28 de May de 2019 a las 6:35 PDT

La menor de las hijas de Daddy Yankee señaló los motivos que la llevaron a bajar de peso además de cuestiones de salud. Jesaaelys dijo que ya no se sentía bien, no le gustaba su físico y su aitoestima se había complicado.

Me sentía mal, mi autoestima estaba por los suelos, no me gustaba mirarme en el espejo, confesó Jesaaelys.