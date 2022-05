Hija de Cecilia Galliano sufre accidente y médicos culpan a la actriz

La guapa actriz y conductora de televisión argentina, Cecilia Galliano, recientemente vivió unos de los momentos más angustiantes de su vida luego de que su hija mayor, Valeria sufriera un fuerte accidente que la llevó hasta el hospital. Aunada a está situación la actriz de La Desalmada fue señalada por los médicos como la responsable.

A través de una entrevista con el programa Sale el Sol que la conductora de televisión manifestó que Valentina sufrió quemaduras al caere cera caliente en su cuerpo por lo que de inmediato la llevó a un hospital para que recibiera atención médica pero vaya sorpresa la que se llevó luego de que los doctores la culparan de lo sucedido..

“Se acaba de quemar todas las piernas porque ella tiene una empresa que vende velas y las estaba haciendo y se le cayó toda la cera caliente en el cuerpo, ¡no saben lo que fue!, el sentimiento más horrible como madre, verla temblar de que se estaba quemando por dentro, pero ahora ya se va mejorando, fueron quemaduras de segundo grado”, dijo la artista de 40 años frente a las cámaras del matutino de Imagen Televisión.

Lee también: La vez que Lucero le arrebató el premio a la Mejor Actriz Protagónica a Victoria Ruffo

En medio de la preocupación, Cecilia Galliano contó que tras indicarles a los médicos lo que había sucedido, estos no le creyeron e incluso la culparon de las lesiones de la joven, creían que ella la había dañado.

“Siempre le encontramos algo positivo a todo, después de lo que nos reíamos era de que yo llegué, con pelos así (levantados), pijama, descalza, Valentina brasier y short, y toda roja quemada, y yo gritando ‘un doctor’, la agarra a Valentina, la limpian y después de eso le dicen ‘Valentina podemos hablar aparte, queremos la declaración de qué te pasó’, yo los miraba y decía ‘¿cómo, se le cayó la cera?’, (y responde) ‘no, sí ella te está presionando, podemos hablar aparte’”, contó la famosa.

“¡Juraban que yo me la había dado!, o sea, que la había cacheteado, que la había quemado. Me dice ‘mamá, es mi oportunidad de… o me dejas todo a mi nombre o te meto a la cárcel’”, expresó la actriz con una gran sonrisa. Por último, Cecilia Galliano relató que su hija Valentina tuvo que confirmar su versión para que se pudiera ir del lugar.

Lee también: Verónica Castro: La telenovela que hubiera deseado mejor no hacer

“Tuvo que firmar, si no, no me dejaban salir de ahí”, expresó la originaria de Argentina. Cabe señalar que Valentina es la hija mayor de Cecilia Galliano, fruto de su relación con Silvio Fornaro. Tras está fallida relación, posteriormente la actriz se casó con el actor Sebastián Rulli con quien procreó a su segundo hijo.

Síguenos en