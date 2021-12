Hija de Bárbara de Regil protagoniza campaña publicitaria y le llueven críticas

Aunque, a diferencia de su madre, Mar de Regil no es una influencer fitness ni tiene una formación artística, no se salvó de la polémica tras protagonizar una campaña publicitaria de una marca de ropa con la que recibió comentarios no tan positivos.

La hija Bárbara de Regil es conocida en redes sociales gracias a la actriz de televisión, que en muchas ocasiones ha compartido fotografías donde aparecen juntas, luciendo cuerpazo, pero esta vez quiso experimentar participando en un video publicitario en el que visitó un mercado y le llovieron las críticas.

Ya sea porque la fama de su madre la alcanzó o porque no tiene mucha experiencia en el ramo, pero la hija de Bárbara de Regil recibió muchas reacciones negativas en redes por la campaña publicitaria, al grado que la marca de ropa que la contrató tuvo que bloquear los comentarios en YouTube.

Mar de Regil, quien ha mostrado su gusto por el diseño de modas, aparece en un video publicitario en el que modela ropa de una marca de ropa muy conocida mientras hace un recorrido por el mercado de Medellín, de la Ciudad de México, hablando de las tradiciones navideñas mexicanas y las posadas.

Sin embargo, la joven no fue bien vista por un buen número de internautas que no le creyeron que ella sea una visitante común de este tipo de lugares y la tacharon de falsa, dejando sus comentarios en el video.

Desde la afirmación de que “seguramente era la primera vez que pisaba un mercado” hasta “Se le atoró la papa”, los internautas no aprobaron la participación de la hija de Bárbara de Regil en la campaña publicitaria difundida por redes sociales, recalcándole a la marca que la contrató que hubiera buscado otra persona.

Las reacciones en negativo fueron tales que los comentarios en el video de YouTube fueron desactivados para hacerle mala imagen a la marca, aunque también hubo algunos fans que salieron en defensa de Mar de Regil y la felicitaron por éste, su primer trabajo formal.

La joven influencer también recibió comentarios de apoyo por parte de Bárbara de Regil, quien se mostró muy contento y orgullosa por ver a su hija como protagonista de una importante campaña publicitaria de ropa.

En Instagram, Mar de Regil cuenta con 3 millones de seguidores con quienes comparte algunos momentos de su vida cotidiana y le encanta lucir su cuerpazo en traje de baño y tomando el sol, algo que aprendió de su famosa madre.

