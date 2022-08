Hija de Bárbara de Regil dice que es alérgica a lo que no es de oro; usó collar y le irritó la piel

Tal parece que Mar de Regil le sigue los pasos a su famosa madre, Bárbara de Regil, pues la jovencita no se queda atrás y constantemente se ve envuelta en diversas polémicas y está ocasión no fue la excepción; a la influencer se la acabaron en redes sociales tras decir que un collar que no era de oro le irritó la piel.

Fue a través de TikTok que la hija de Bábara de Regil dejó entrever que no estaba acostumbrada a usar cosas 'baratas', que no fueran de oro, pues le causaban tremendos daños en su piel, tal y como sucedió cuando usó un collar, situación por la que le llovieron las críticas.

Cabe mencionar que constantemente Mar de Regil comparte con sus seguidores algunos tips de cómo se maquilla, por lo que hace unos días mostró su look, el cual no fue de su total agrado y aprovechó para mostrar a sus fans la lesión que le dejó un collar que usó y que no era de oro.

Lee también: El sofisticado traje de baño en tonos pastel que demuestra que Mariana Botas bajó de peso

“Arréglense comigo para la escuela, primero me voy a maquillar y ya después... ya me bañé, ya me puse mi skin care y todo eso, vamos a arreglarnos (...) sí me siento rara y vean, tengo una irritación aquí horrible porque me puse un collar que no es de oro y tengo un ching* de ronchas”, se escucha decir a la hija de Bárbara de Regil en el video.

De manera casi inmediata los usuarios de TikTok se le fueron encima a la famosa, a quien tacharon de 'humilde'. “Muy humilde salió la Mar”. “La fina”. “Cosas de whitexican”. “Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros. Saldrás de esta, Mar”, fueron algunas de las críticas que la joven influencer recibió.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la hija de Bárbara de Regil se encuentra involucrada en este tipo de polémicas, pues no hace mucho, la hija de la protagonista de Rosario Tijeras causó toda una controversia cuando hizo el trámite para la credencial de elector al Instituto Nacional Electoral (INE).

Lee también: Tras cancelar boda con Irina, Gabriel Soto va en busca de Los Caminos del Amor

Y es que la ifluencer aseguró que cuando le pidieron poner la firma en la parte trasera del plástico, no sabía que poner, por lo que hizo cinco veces, pero finalmente terminó poniendo su nombre.

“Como ya soy adulta, según esto, fui a sacar mi INE y de la nada me dice ‘Pon tu firma’ Y yo ¿mi qué?”, comentó la hija de Bárbara de Regil, asegurando que había puesto "su firma de niña bebé".

Síguenos en