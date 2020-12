Hija de Bárbara Regil celebra su cumpleaños y pide curioso deseo

La actriz Bárbara de Regil, quien se ha destacada por se una de las más fitness del medio artístico, presumió su más grande regalo a un día de la Navidad, pues su hija Mar Alexa cumplió 16 años y pidió un curioso deseo; pues bien dicen que de tal palo, tal astilla.

En la serie de fotografías que Bárbara de Regil compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, destaca un vídeo en el que Mar apaga la vela de su pastel mientras expresaba uno de sus más grandes deseos:

"Eh... deseo ¡comer y no engordar!" luego de que Bárbara de Regil le cantara "Happy birthday to you...", misma que literalmente rió a carcajadas cuando escuchó el deseo de su hija Mar Alexa.

Y mientras la protagonista de "Rosario Tijeras" (2016-2019) disfrutaba el especial momento, expresó a la par de su publicación, su agradecimiento a la vida, pero así mismo, aprovechó para adelantarse a las críticas por el deseo de su hija:

"1 día Antes de Navidad , Tú eres mi Mejor Regalo. Eres lo mejor que me pudo pasar en la Vida. Para siempre mi mejor amiga, mi compañera, mi confidente y mi Hija. Te amo Incondicionalmente Neni.

Antes de que tiren hate al video ES CHISTE JAJA! Mar y yo comemos desde siempre muy saludable y de TODO! y además balanceado!...

Ella era gimnasta profesional y yo cometía en natacion. O sea amamos el deporte! Y la buena alimentación... amamos bien vivir! Y también amamos comer pizza de 4 quesos y helado de vez en cuando jajajja ... lo digo porque después a la gente le encanta decir que tenemos transtornos alimenticios ja ja ja qué chistoso que la gente de pronto hable sin conocer realmente, yo soy de la idea que las explicaciones son como las pompis no se les da a cualquiera... pero en este caso lo quise hacer".

Pues la actriz de "Loca por el trabajo" (2018), ha sido fuertemente criticada por hablar mal de las personas que comen lo que sea y no cuidan su salud ni hacen ejercicio.

Y es ésta la razón por la que se cree que no come ni un gramo de grasa; pues además de todo, el cuerpazo que tiene se debe al ejercicio que hace constantemente.

Pues fue este 2020, en el que la esposa de Fernando Schoenwald, fuera llamada "Lady Tacos", luego de que después de burlarse literalmente de quienes consumen "garnachas", comió tacos y lo publicó para que sus detractores, se dieran cuenta que de vez en cuando se da ese gusto.