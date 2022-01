Hija de Angélica Rivera se defiende de críticas a sus axilas con pelos

Desde hace unas semanas, la hija de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro, Fernanda Castro, ha sido blanco de las críticas tras compartir unas imágenes en sus redes sociales en las que luce sus axilas con pelos. Tras dejar claro que no le interesa en lo absoluto complacer a nadie con su imagen, Fernanda Castro, de nueva cuenta volvió a tomar sus redes para contestar a sus haters.

Fue a través de sus historias de Instagram que la hija de Angélica Rivera se defendió y reflexionó sobre los ataques que ha recibido por mostrarse con sus axilas con pelos. Y aunque la famosa no especificó que fue lo que provocó que de nueva cuenta se defendiera.

“Llevo 6 min viendo unos “comentaristas” opinar sobre el pelo en mi axila. A veces me pregunto porque no ponen cosas más importantes?? Como las violaciones, desaparecen 9 mujeres al día en México, hay más gente contagiada que nunca, el mundo se está acabando literal y esto es un tema de conversación?????? Como les explicarías eso a los aliens??? (pregunta seria), expresó la hija de La Gaviota.

Por si no fuera suficiente, la hija de Angélica Rivera retomó de nueva cuenta su Instagram para colocar un videoclip en el que aparece despeinada y sacando su lengua, imágenes que acompañó con el siguiente mensaje: “Yo no opino de sus pelos en la lengua….. No más digo”.

Posteriormente la hija del productor de Televisa colocó en TikTok otro videoclip en el que aparece frente al espejo cantando y luciendo un entallado vestido. En los últimos segundos de la grabación la hija de Angélica Rivera sorprende al levantar sus brazos y dejar ver sus largos vellos en las axilas.

Finalmente Fernada Casto colocó en sus historias un mensaje que dice : "Mi cuerpo no está aquí para complacerte, si mi existencia te incomoda, es tu problema". Además de compartir diversas imágenes de mujeres famosas que han sido captadas en alguna ocasión con las axilas con pelos.

