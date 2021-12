Últimamente la hija de Angélica Rivera, Fernanda Castro ha estado envuelta en diversas polémicas debido a las publicaciones que ha hecho; siendo una de las más recientes las que más ha casusado controversias tras aparecer con largos vellos en las axilas y asegurar que desde agosto no se depilaba.

Luego de unas semanas de que la hija de Angélica Rivera compartiera dos imágenes en las que aparece con un look casual; un pantalón negro y una blusa sin mangas de colores. Y aunque Fernanda Castro luce hermosa sus axilas fueron las que más acapararon la atención de sus miles de seguidores.

"Tremendo peluquín", "Que asco", "La axilas peludas eres de la familia peluche", "Que asco....dice mucho de su higiene personal.....antes de la moda está la higiene .......", "Esas axilas bien peludas y no digamos lo de abajo debe ser grande la montaña", "Ni para un rastrillo les dejo Peñanieto", fueron algunas de las críticas por no depilarse las axilas desde agosto que recibió la hija del también productor Alberto Castro.

Ante la ola de comentarios y cansada de las críticas, la hija de La Gaviota no le quedó de otra que salir a dar la cara como lo ha hecho en otras ocasiones, pues desafortunadamente con frecuencia es atacada por su fuerte personalidad y porque constantemente muestra su cuerpo al natural y sin retoques; presumiendo sus vellos en las piernas y ahora en sus axilas; dejando de un lado los estereotipos de belleza a los que las personas están acostumbrados las personalidades del medio del espectáculo.

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas que la hija de Angélica Rivera expresó que depilarse las axilas para ella no es algo primordial, pues prefiere concentrarse en cosas más importantes. Además pidió a las personas dejar de opinar del cuerpo de los demás, de su apariencia física y se concentren en otras cosas antes de fijarse en un simple vello.

“Se me sigue haciendo muy estúpido que una mujer con pelo en la axila, como a todo el puto mundo le crece, sea algo ohhhh, mejor fíjense en algo más güey, hay gente más culera con las axilas depiladas”, externó la joven, que a diferencia de su hermana Sofía Castro no busca destacar en el mundo de la actuación si no de la música.

“¿Por qué debería [depilarme]? (…) Ya déjenme en paz, fíjense en la suya, se me sigue haciendo muy estúpido que una mujer con pelo en la axila, como todo el pu… mundo al que le crece, sea algo ‘oh’. Fíjense en algo más, hay gente más culera con las axilas depiladas (…) Me dicen mucho que la estética, pero me vale ma… (…) La mayoría de los hombres en este planeta tienen pelos en la axila, no nada más ahí sino en casi todo el cuerpo, ¿por ende son sucios, por ende no tienen higiene?”, finalizó la hija de Angélica Rivera.

