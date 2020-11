Hija de Angélica Rivera, Sofía Castro, da positivo al virus

Luego de que hace unas horas la familia Castro Rivera festejara la mayoría de edad de una de las integrantes, Fernanda Castro, hace unas horas, la hija mayor de la actriz Angélica Rivera, Sofía, compartió a través de sus Stories de Instagram que había dado positivo al Covid-19.

Y aunque la hija de ex Primera Dama de México confesó que desde hace una semana se había sentido mal y le habían confirmado que tenía coronavirus, no había querido decirlo publicamente debido a que prefirió estar un poco mejor de salud para decirlo.

“Hace un poquito más de una semana salí positiva a covid-19. No lo había querido platicar, no lo había querido anunciar hasta sentirme un poco mejor. Me dieron bastantes síntomas; estuve un poco malita. Me dio calentura, mucho dolor de cabeza...”, inició la famosa.

Sofía Castro señaló que afortunadamente no fue necesario ir a un hospital, pues sus síntomas no fueron tan graves, y sólo está siguiendo las recomendaciones de su doctor desde casa. “La sensación de no poder respirar, la verdad es que tuve varios síntomas. Me quedé sin olfato y sin gusto. Gracias a Dios no tuve la necesidad de int ningún hospital",dijo.

Lee también: Angélica Rivera y el Güero Castro reaparecen y muy bien acompañados

La también actriz aseguró que esta siguiendo todos los protocolos de salud e indicó que siempre lo hizo, sin embargo, todo el mundo está expuesto por más que quiera cuidarse. “Todos estamos expuestos por más que nos cuidemos, por más que seamos responsables”, dijo la hija de Angelica Rivera.

“Espero estar mejor porque el sábado tengo un compromiso de trabajo muy importante, espero poder estar sana”, concluyó. Hace unas horas, Sofía Castro felicitó a su hermana Fernanda por haber cumplido la mayoría de edad en Estados Unidos por lo que lo hizo de una manera muy especial.

Sofía Castro dio positivo al coronavirus.

La actriz compartió una serie de fotografías en su Instagram de los mejores momentos que han tenido como hermanas, además de prepararle una sorpresa a Regina por su cumpleaños

Recordemos también que hace un poco más de una semana, Sofía Castro festejó su cumpleaños número 24. "Gracias a todos fui muy feliz ? •24• ? Gracias por tanto amor & gracias a los que estuvieron conmigo el viernes", agradeció la actriz ante tantos mensajes de felicitaciones.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ