Hermano de Mónica Dosseti se defiende de críticas: “Uno quiere dar escarmiento, no matar”

Luego del escándalo que se armó a raíz de la viralización de un video donde la ex actriz, Mónica Dossetti, retirada por esclerosis múltiple, es agredida por su hermano José, el adulto manifestó que la agresión sucedió debido a que tuvo un momento de desesperación, pero su intención jamás fue matar a su familiar, sólo le quería dar un escarmiento.

Fue tras su salida de audiencia, donde el hermano de Mónica Dosseti compartió frente a las cámaras de Ventaneando de Tv Azteca que justificó que su agresión a su familiar se debió a que tuvo un momento de desesperación y esto lo rebasó y lo orilló a darle un escarmiento a la ex actriz que está postrada en una silla de ruedas debido a que padece esclerosis múltiple.

”Uno se satura, porque la vida del cuidador también es jodida como la de el enfermo, porque amo a mi hermana, la cuido desde hace 14 años que está enferma y un día me rebasó el día, la vida que tengo y lo que me hace falta para que esté en buenas condiciones”, expresó José frente a las cámaras del programa de espectáculos.

Lee también: Aleida Núñez reta a Cynthia Rodríguez con shortcito desde Francia

Asimismo, el hermano de Mónica Dosseti señaló que, como se ve en el video, él dejó de agredirla, pues su intención nunca fue matarla, sólo pretendía darle un escarmiento. “Yo mismo me detuve porque al final uno quiere dar escarmiento, no matar a nadie. Solamente esas lecciones que a veces nos dan las mamás a golpes, algo así me sucedió", contó.

José también manifestó que esa es la única ocasión que ha agredido a su hermana y fue hace dos meses, después de eso han vivido solos." Fue la única vez hace dos meses y después nos mantenemos solos ella y yo, seguimos viviendo, porque no hace relevancia en mucha gente para venir a ayudar a pesar de que a muchos se los platiqué, pedí ayuda y estoy haciendo cosas”, puntualizó.

En cuanto a que opina de José Cabello, persona que filtró el video, el hermano de la actriz, señaló que prefería no hablar de esta persona y que se atenía a la consecuencia de su acto. “Me reservo a hablar mal de nadie, me atengo a la consecuencia de mi acto y estoy compareciente ante la autoridad. Así queríamos que empezara (el documental), pero mi hermana se negó y el señor que publicó el video de alguna manera quería esto y ahí está, ya tiene su noticia en la tele”, expreso.

Lee también: Galilea Montijo posa en bañador y le presume a Ariadne Díaz que ella también está cachetona

Cabe mencionar que la actriz Mónica Dosseti inició su carrera en el mundo de la actuación en los 90, sin embargo, se retiró en el 2015 de la televisión cuando fue diagnosticada con esclerosis múltiple. La famosa participó en proyectos como El Abuelo y Yo, sin embargo, su carrera despuntó cuando fue parte del elenco de las exitosas telenovelas El Premio Mayor y Salud, Dinero y Amor.

Síguenos en