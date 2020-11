Hermano de Geraldine Bazán busca que Eleazar Gómez vaya a la cárcel

Hace un par de horas se dio a conocer que el actor de Televisa, Eleazar Gómez, fue detenido por la policía luego de que este intentó estrangular a su novia, la modelo y cantante peruana, Tefi Valenzuela.La noticia corrió como la espuma, el protagonista de la novela Atrévete a Soñar acaparó diversos titulares e incluso comenzó a circular la imagen en la que aparece esposado.

El primer rumor que circula es que el actor habría tenido una acalorada discusión con su novia, la cual terminó en golpes, por lo que la modelo pidió auxilio, los vecinos habrían escuchado los gritos y llamado a la polícia. Stephanie señaló a Eleazar de extrangularla y lesionarle el rostro y parte del cuello.

Ante este problema, también se dio a conocer que será Ángel Claude Bazá, hermano de la actriz, Geraldine Bazán, quien defenderá a ante la justicia al acusado para evitar que esté pise la cárcel. Eleazar se encuentra detenido desde la madrugada de ayer. La que también acudió a la Fiscalía en la Ciudad de México, donde está el actor, fue la madre de la actriz de Alguien te Mira, la señora Rosalba.

Como era de esperarse, su visita causó un revuelo, Rosalba fue abordada por los medios de comunciación, sin embargo, la madre de Geraldine Bazán, se abstuvo a opinar del tema, pero señaló que el actor de ‘La Mexicana y El Güero’ tiene todo su apoyo.

"Claro que lo vamos a apoyar, pero será el juez el que determine, yo no sé, lo queremos mucho, pero no sé que esté pasando, yo me acabo de enterar hace media hora, lo apoyamos estando con él, pero no somos justicia, el juez decide, la ley decide y la buena voluntad", reveló Rosalba.

La madre de Geraldine Bazán señaló que desconoce como sucedió todo y pidió apoyar a la estrella juvenil y a su novia. "Hay que saber las circunstancias, esto es muy lamentable, muy penoso, no sé decirles nada, gracias por estar aquí; pero ustedes también deberían apoyarlo, igual y apoyamos a la chica, pero nos sabemos las circunstancias, no sabemos lo que pasó, vengo a petición de su mamá, que es mi comadre, su mamá está enferma y no puede venir" finalizó.

Ante el gran problema en el que está metido Eleazar Gómez, quien es hermano de los actores, Zoraida Gómez, Alejandro Jairo Gómez Sanchez, diversos medios de comunciación recordaron que en el 2017, Gómez también fue denunciado por violencia intrafamiliar, además de que vivió un romance con Danna Paola, quien lo acusó de celoso y violento.

Recordemos que Danna y Eleazar se conocieron cuando ambos protagonizaban la telenovela de Televisa, Atrévete a Soñar. Y aunque negaron su romance por muchos años, pues en ese entonces el actor tenía 24 años y la intérprete de Oye Pablo, sólo 14. Se dijo que Gómez le pidió a su novia mantener en secreto su relación, y fue hasta el 2013 cuando ella llegó a su mayoría de edad, cuando fueron captados.

En una ocasión Danna y Eleazar fueron captados por las cámaras en el cine, la pareja estaba discutiendo supuestamente porque la actriz de Élite había recibido un mensaje, razón por la que su novio se habría enojado. Momentos después de la acalorada discusión, Danna y Eleazar regresaron de nueva cuenta a la sala de cine.

Sin embargo, no todo terminó ahí, pues al salir del cine, de nueva cuenta la pareja volvió a discutir, e incluso se dijo que Eleazar insutló a la actriz llamándola “pe..., pu.... jodida”, a lo que ella le contestó: “maric..”. La relación entre Danna y Eleazar culminó dos años más tarde de que ellos oficializaran su romance.

