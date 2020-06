Hermana de Karla Luna se defiende de Karla Panini y Américo Garza

Tras la serie de entrevistas que han ofrecido últimamente , Karla Panini y Américo Garza, y los videos que han compartido a través de sus redes sociales señalando que la familia de Karla Luna, no tienen intenciones de convivir con las niñas de la fallecida comediante sino aprovecharse de la situación para ganar dinero a través de la serie, Érika Luna, rompió el silencio y através de su cuenta de Instagram compartió un extenso mensaje dedicado a la polémica pareja.

Cabe recordar que tanto Américo Garza como Karla Panini reiteraron que están dispuestos a dejar que las hijas de Karla Luna convivan con la familia materna y darles un plazo de una semana para que estos últimos se comunicaran con él o sus abogados para llegar a un acuerdo y que se llevara a cabo el encuentro, la familia Luna nunca lo hizo, por lo que el empresario y su pareja compartieron un video en el que manifiesta que la familia no quiere convivir con las menores.

Pero Érika no se quedó callada y a través de su Instagram respondió porqué nunca llamaron a la pareja, además de señalar que todo lo que la pareja ha dicho es una vil mentira y una burla. Además de indicar que efectivamente la convivencia con las niñas se dará pero a través de la justicia, ya que en estos días Américo Garza se verá obligado a llevar a las niñas para que estén con su familia materna.

Razón por la que desmiente que la invitación a llamarle no es cuestión de buena voluntad como él quiere darlo a conocer, sino que es una obligación ante los incumplimientos que ha tenido.

"Es importante que sepan que todo lo que están saliendo a decir son mentiras, es una burla.

Dicen que solo se trata de que le llamen y que con eso se realiza la convivencia con las niñas, eso es un pitorreo porque siempre se le ha pedido y no se ha verificado, incluso se tuvo que llegar a promover un juicio. Con la autoridad queda constancia de una amplia renuencia a cumplir con su obligación de llevar a las niñas para que estén con su familia, y en las únicas ocasiones en que se realizó la misma no hubo problema ni inconveniente. Lo que es verdad es que en estos días se verá obligado de nueva cuenta a que se realice la convivencia con las niñas, quiera o no, no es una cuestión de buena voluntad, como quiere hacerlo ver, sino de obligación ante los incumplimientos que ha tenido, tiene consecuencias, lo que sabe y por eso ahora quiere hacerse pasar por muy dispuesto", señala Érika.

Asímismo, Luna indicó que la autoridad será la encargada de realizar la convivencia porque es el derecho de las niñas y lo mejor para ellas. "La autoridad deberá realizar la convivencia porque es el derecho de las niñas y es lo mejor para ellas.

También es una mofa el que salga a decir que la convivencia se realizará bajo sus condiciones, eso no es correcto, se debe de pensar en el bien de las niñas y no estar con esas actitudes", finalizó.

Rápidamente la publicación se llenó de mensajes de apoyo, pues millones de personas ansiosos esperaban que la familia se defendiera de las acusaciones de la polémica pareja y Érika por fin rompió el silencio.

“Estoy muy feliz por la noticia cuando me entrere me puse muy feliz y hasta llore de felicidad que pronto volveran a estar serca de las niñas estoy con ustedes y todo el apoya que dios las bendiga siempre a ti y tu fam”, “ Por supuesto que jamás les creímos su "buena fe" sabíamos que algo tramaban y esque la justicia aunque tarda pero siempre llega, felicitaciones para toda la familia Luna, ha sido una gran lucha”, “ La Victoria es tuya mi señor! Bravo Familia Luna, los amamos que emoción ?ya podrán ver a las niñas gracias a Dios la lucha valió la pena”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

