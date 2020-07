Hermana de Karla Luna asegura que Américo Garza si la golpeó

Érika Luna, hermana de la fallecida comediante Karla Luna, rompió el silencio ante las diversas acusaciones que ha recibido la familia por parte de su ex cuñado Américo Garza y Karla Panini. Fue durante una entrevista al programa Ventaneando que la hermana de Luna aseguró que el empresario la golpeó en una ocasión cuando intentó defender a su hermana la ex Lavandera.

“Mi hermana se acababa de hacer un pequeño arreglito en su nariz, llegó casi con su nariz quebrada, tuvo que dar show así, llegando a Monterrey la tuvieron que volver a operar, porque este señor le metió una golpiza en el hotel de Los Ángeles, California, (que inclusive tengo el video donde Karla lo dice); una tremenda golpiza, todo el hotel se dio cuenta, inclusive mi madre. Como le dio unas patas impactantes en el estómago, ella venía con unos hematomas en la parte de su cirugía y también con la nariz casi quebrada”, contó Érika.

Lee también: Ernesto Laguardia y la foto con Adamari López en 'Amigas y Rivales'

Érika ha sido muy señalada por muchos usuarios, quienes aseguran que se está aprovechando de la muerte de su hermana para ganar popularidad, ella siempre ha desmentido tal situación. Luna contó que no fue la única vez que su hermana fue violentada, pues en muchas ocasiones hubo violencia, de la que fueron testigos por su madre y el staff de las comediantes.

Luna reveló que los actos violentos eran muy seguidos durante la gira de las “Lavanderas” que se hizo a Estados Unidos. Érika contó que en una ocasión su hermana sufrió una agresión cuando salía de una operación de nariz y otra de matriz, la última debido al cáncer que padecía y el que desafortunadamente terminó quitandole la vida. “No nada más me tocó que lo viviera mi mamá, me tocó que lo viviera el staff, nos tocó también una Navidad, un 24 de diciembre que le dio una golpiza, nos tocó también en Año Nuevo: se subió antes de las campanadas y ya no bajó nunca, hasta el otro día que la vimos muy golpeada”, relató la también comediante.

Sin embargo, uno de los episodios más violentos que sufrió su hermana y que lo tiene bien presente en su memoria fue en Los Ángeles, Cliafornia, donde ella también resultó herida tras defender a su hermana.

“Estábamos todo el staff y él estaba golpeando a Karla, yo entré, yo apenas vi y mi reacción fue írmele (sic) por atrás, yo me le fui y él lo que hizo fue aventarme, caigo al piso, mi hermana me recoge, ‘a ella no la tocas’ que no sé qué, entonces él como que quiso golpearme y le dije: atrévete a pegarme para que veas que yo sí te voy a meter al bote”, relató.

Érika también contó que en esa ocasión, en Los Ángeles, Karla Panini estuvo presente y ni siquiera intentó ayudar a su mejor amiga y compañera de Las Lavanderas. “La única que no se paró fue la señoara, Karla Panini, ella no se paró, y le pidió a su hermano: no te metas, déjalos, ese no es problema de nosotros”, agregó.

Pero no fue todo, ya que la hermana de Karla señaló que Óscar Burgos, no fue el que creó el concepto de Las Lavadanderas, ya que fue de la empresa Televisa y que fueron los comediantes y conductores Juan Carlos Nava, el “Borrego” y Radamés de Jesús, quienes llevaron a Karla Luna y Karla Panini a la capital.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.