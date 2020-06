Héctor Suárez y la vez que fue relacionado con integrante de La Nueva Banda Timbiriche

Sin duda, el fallecimiento del comediante Héctor Suárez ha dejado un gran vacío en el mundo del espectáculo pero principalmente en sus familiares y amigos. Según lo que se sabe el comediante murió a consecuencia de un cáncer el cual se le había detectado hace un par de años. Tras la muerte del actor se hizo viral una noticia que generó mucha polémica en su momento. Héctor Suárez se vio envuelto en un escándalo que posteriormente fue desmentido.

Al comediante se le involucró sentimentalmente con Brissia, joven integrante del grupo musical “La Nueva Banda Timbiriche”. Tanto Suárez como Brissia estuvieron en el ojo del huracán, luego de que la revista Tv Notas publicara una serie de fotografías en donde se al actor tomar de la mano a la joven y en otra abrazarla.

Aunque el romance fue desmentido por ambos, Brissia fue severamente criticada, ya que el actor estaba casado.“Mi versión fue tal cual, atravesamos y me agarró de la mano el señor porque es muy de energías y de positivismo, me dijo que me iba a pasar energía, no sé cuáles eran sus intenciones, a lo mejor sí quería un romance o algo así y nunca fue claro conmigo. Es un señor casado y la verdad yo no me meto con hombres casados”, señaló en su momento Brissa.

Sin embargo, la polémica volvió a tomar fuerza cuando la cantante le dedicó un mensaje al primer actor en donde le dijo: ¡ La alegría y la felicidad ajenas es lo que más molesta a los tristes de espíritu…!

Tras no aclararse la situación, la revista Tv Notas se encargó de buscar a la familia de la joven. La madre de la cantante fue cuestionada sobre si le espantaba los galanes a su hija a lo que respondió:

-Su hija es muy guapa, ¿usted le espanta a los galanes?

“Ella es muy desconfiada, pero ahora está enamorada de un hombre muy mayor”.

-¿A poco?

“Sí, hasta a mí me sorprendió que esté enamorada de un hombre mucho más grande que ella, pero ya le dije que es imposible”, señaló.

Tras el fallecimiento de Héctor Suárez, su hijo, quien lleva su mismo nombre compartió una carta de despedida para su padre.

"Esta será la primera de muchas cartas mías que ya no vas a leer.

Estoy totalmente roto y me invade un gran dolor. Han pasado apenas unas horas y de momento, lo que más extraño; es tu olor.

De niño cuando me abrazabas, tu olor se me quedaba impregnado durante horas. Además de sentir seguridad y todo tu amor, siempre, en cada abrazo; me sentía protegido cuando te olía.

Cuando me dabas las buenas noches, los buenos días, en nuestros saludos y nuestras despedidas; además de abrazarte y darte un beso, me encantaba olerte.Hace cinco años fue la primera operación y recuerdo que cuando llegaron por ti para llevarte al quirófano, me invadió un miedo terrible porque existía la posibilidad de no volverte a ver y al abrazarte, respiré muy profundo para que nunca se fuera de mí ese olor... ¡El olor de mi papá! En total fueron 15 operaciones y en las 15, hice exactamente lo mismo: antes de que te llevaran al quirófano, te daba un beso, te abrazaba y respiraba muy profundo para quedarme con tu olor... y hoy que me despedí de ti para siempre; lo hice por última vez. ¿Qué se hace cuando tienes así de roto el corazón? ¿Llorar? ¡No he parado de hacerlo! ¿Qué se hace cuando tu héroe ha dejado de existir? ¿Qué voy a hacer mañana cuando quiera mandarte un mensaje escrito o uno de voz?

¿Cómo le explico a Pablo que ya no va a volver a ver a jugar con su abuelo? ¿Qué va a hacer Ximena con ese encargo que ya nunca te podrá dar? ¿Cómo hago para dejar de sentir tanto dolor?. Hace exactamente un año estabas en el hospital, te iban a quitar el riñón izquierdo y te marqué a tu celular para decirte que no te perdieras la pelea de Andy Ruiz que yo acababa de ver en vivo.

¿Te acuerdas? ¡Te acabas de ir para siempre y ya estamos hablando de box! Así será de ahora en adelante, voy a platicar contigo y me vas a responder en mi mente. No sé cuánto tiempo tarde en adaptarme a nuestra nueva forma de comunicarnos, pero lo voy a hacer todos los días y a todas horas.

Me hará mucha falta verte, oírte, sentirte, tocarte, abrazarte, besarte y lo que más extraño ahorita; es no poder olerte. ¡Gracias por ser mi papá!