“Hay gente de tu familia que enseña más”: Mayeli Alonso a Lupillo Rivera tras video

Luego de que Lupillo Rivera explotara y acudiera a denunciar a su ex, Mayeli Alonso, tras filtrarse un video donde sus hijos aparecen en una fiesta de adultos mientras se realizan actos inapropiados, la empresaria le envió un contundente mensaje al Toro del Corrido, donde le dijo que: “Hay gente de tu familia que enseña las nalgas y no pasa nada”.

Cabe señalar que Lupillo Rivera enfureció luego de ver que un invitado a la fiesta se bajó el pantalón frente a sus hijos, sin que Mayeli Alonso no hiciera nada para evitar está acción, razón por la que acudió a la estación de Policía en Estados Unidos y aseguró que no tolerara este tipo de actos, caiga quien caiga.

Fue a través de sus redes sociales que el ex de Belinda, manifestó que no permitirá este tipo de acciones. "Aquí saliendo de hacer lo que tenemos que hacer, correctos para proteger a nuestros hijos. Caiga quien caiga, ahí les voy porque está cab… el pin… pedo”, expresó el cantante del regional mexicano, visiblemente molesto por el polémico video.

Sin embargo, Mayeli Alonso no se quedó callada y le dio un golpe bajo a Lupillo Rivera, quien insinuó que ella descuidaba a sus hijos y no entendía cómo había permitido que sus hijos vieran como un hombre se bajó los pantalones, dejando al descubierto sus glúteos, pues dejó entrever que los menores ya habían visto de todo y en su propia familia, razón por la que no les asustaba nada.

"Yo creo que tú sabes, Lupe, que si alguien cuida bien a mis hijos soy yo. Tal vez te molestó que ya fuera tarde y la niña anduviera conmigo. Te molestó que la niña viera eso, pero yo creo que hay veces que mi hija ha visto otro tipo de cosas en Internet, de tú familia, que la puedan traumar más. Hay gente de tú familia que enseña las nalgas y yo creo que ese es un trauma más grande para un niño y no pasa nada”, expresó la empresaria.

Por si no fuera suficiente, Alonso destacó que su hija ya tiene 15 años y es una joven madura, además de que cuestionó la actitud del cantante al decirle si no le molesta que pague las colegiaturas de su hija. “Te molesta que andemos de fiesta, en ‘party’, que haga la gente bailes raros que todo mundo hace cuando se andan divirtiendo… pero no te molesta que le pague la colegiatura a tus hijos, ¿verdad? No te molesta que yo les tenga un chofer 24/7 para que la hora en que tú le hablas a mi hijo, yo te lo llevo hasta la puerta de tu casa, a la hora que sea”, indicó.

“Varias veces hemos tenido los carros de la casa en servicio y mi hija se tiene que ir en un Uber porque tú no le quieres dar un ‘rait’… eso no te molesta. No te molesta que a los 15 años, mi hija tiene una de las compañías más fregonas de maquillaje, porque ella se ha partido la ma… como yo para trabajar en una buena imagen… ¿Eso no te molesta?”, cuestionó Mayeli a Lupillo Rivera.

Hasta el momento Lupillo Rivera no ha dado la cara respecto a las fuertes declaraciones de su ex con las que se le fue a la yugular.

