"Hasta las últimas consecuencias": Enrique Guzmán a Frida Sofía

Con más de 60 años de carrera artística, Enrique Guzmán es uno de los cantantes más reconocidos en México, sin embargo, para nadie es secreto que el famoso nacido en Venezuela y nacionalizado mexicano ha enfrentado todo tipo de polémicas como la reciente con su nieta Frida Sofía, quien lo acusó de haberla tocado indebidamente durante su niñez.

Fue durante una entrevista par la revista Tv Notas que el padre de Alejandra Guzmán indicó que las declaraciones de Frida Sofía lo pusieron muy mal, sin embargo, confesó que iniciará un proceso legal en contra de su nieta hasta llegar hasta las últimas consecuencias, decisión en la que cuenta con todo el apoyo de la intérprete de Yo te esperaba.

“Todo esto me tiene muy mal. Como ya lo dije, no tengo manos para tocar a una niña y jamás lo haría. Me están haciendo un daño irreparable y no lo merezco. ¡Estoy que me lleva la chi$%&#$! ¿Qué quieren que les diga? Quisiera meterme debajo de una piedra y no salir por algún tiempo, aunque no me lo merezco, ¡está ca$%&#! Recién estuve bastante preocupado porque mi mujer estuvo enferma y la internaron, y cuando ya por fin parece estar todo tranquilo y lo que menos quiero son problemas, sale esta señora (Frida) con sus pe$%&#$%&#”, llegaré hasta las últimas consecuencias”; dijo el intérprete de Tu cabeza en mi hombro.

Enrique Guzmán aseguró que nunca se aprovechó de su nieta y dijo desconocer que fue lo que orilló a Frida Sofía a acusarlo de abusador . “No lo sé, pregúntaselo a ella; lo cierto es que jamás pasó, es mi nieta, ¡por favor! Jamás lo haría con ninguna mujer y menos con ella, con ninguna de mis nietas. No sé qué esté pasando por su cabeza, lamento mucho lo que debe estar pasando, pero que no me haga esto, yo no tengo la culpa de lo que esté viviendo”, señaló durante la entrevista.

El rockero de 78 años lamentó el escándalo por el que está pasando la familia, sin embargo, aseguró que desde que estalló la bomba ha tenido incondicionalmente el apoyo de Alejandra Guzmán. “Desde el primer momento; incluso, ella me ofreció el apoyo de sus abogados porque esto no es justo, no es correcto, me han hecho mucho daño y hay que reclamar. Yo no soy un degenerado, nunca lo he sido, y no quiero que se me quede este estigma”, indicó.

Para finalizar la entrevista, Enrique Guzmán indicó que limpiará su nombre por lo que indicó que está situación llegará hasta los oídos de las autoridades de Estados Unidos, lugar donde Frida Sofía radica.

“Llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí mismo vamos a proceder. De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso”, externó.

A lo largo de su vida Enrique Guzmán ha demostrado ser un hombre de carácter fuerte y un tanto agresivo, tal y como se vio en la serie Silvia Pinal, frente a ti, en donde se contó los episodios de violencia que vivió la Diva del Cine de Oro mexicano al lado del cantante mientras estuvieron casados.

Sin embargo, no solo Silvia Pinal ha sido víctima de los malos tratos, insultos y amenazas del rockero, pues famosos como Carmen Salinas, Lorena Velazquez, Victor Hugo Sánchez y Maxine Woodside, son solo algunas de las personas que han sido agredidas por el cantante.