Hasta las jovencitas se le han declarado a Maribel Guardia, revela a sus 63

¡Hasta las jovencitas!... Luego de su participación en Puebla, México para apoyar a la comunidad LGBTQ+ durante un concierto del pasado fin de semana, Maribel Guardia dejó ver que ella no sólo es admirada por el público masculino, pues hasta las mujeres más jóvenes le han declarado su amor.

Fue en entrevista con medios locales (De la Rosa.TV), la costarricense dio pormenores de algunos detalles de su vida como que tuvo un tío gay y que fue él quien le regaló su primer atuendo de show para salir al escenario, hace ya varios años; incluso contó que cuando ella lo recibió, en ese momento se enteró de que su tío era gay.

"Sufrió mucho porque salió de Costa Rica muy joven, en aquella época, decir que eras gay, era una cosa terrible para la familia... una cosa espantosa. Él me regaló mi primer traje de show, pero yo no sabía que era gay (...) Un día, cuando me lo regaló le dije, 'Como me ha servido' -porque era el único que tenía-, y lo traía para arriba y para abajo en todos los palenques. En aquella época no había redes sociales y uno podía usar el vestido todo un año... ahora ya no se puede".

Tremendas declaraciones

"Y entonces me confesó: 'Maribel, pues es que ese traje lo usaba yo, yo soy gay, y bueno, yo siempre lo amé y después de eso, todavía más de que me abriera su corazón de algo que en ese momento era tan delicado", reveló Maribel Guardia, quien más tarde hizo sorprendente confesión.

La actriz de la telenovela "Corona de Lágrimas" (2022) que será producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa Univisión, también fue cuestionada sobre la interacción que había tenido con el público que fue a verla en su show que dio en la explanada central del municipio de Tlacuilotepec, Puebla, tras apoyar a la comunidad LGBTQ+ y revelar que incluso su participación tuvo que ver con el presidente municipal recién elegido por el pueblo, que también pertenece a dicha comunidad.

Entre tanto, Maribel Guardia reveló que hasta las jovencitas le han declarado su amor luego de sacar a relucir que ella preguntaba desde el escenario al público cual de las mujeres presentes eran lesbianas, y tras su emoción hasta besos le tiraban hasta el escenario y se emocionaban; a lo que la famosa de 63 años dijo: "Que enseñara el trasero... pues ya al final se los enseñé tantito, porque pues, bueno".

Y hablando sobre el tema, el reportero le preguntó si había recibido alguna declaración de amor de una mujer, "Hace algunos años", dijo Maribel, y agregó: "En las redes sociales a cada rato me escriben 'chavas' diciéndome que... -¡pero son muchachitas muy jóvenes!-".

Por otro lado, la reacción que la costarricense tendría ante las atrevidas confesiones, se traducen a agradecimientos por dicha admiración, así por la atracción que desata en ellas.

