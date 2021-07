Harto de fans, Eduardo Yáñez los manda lejos: “Hoy quiero mandar a mis haters a la Chin.."

Últimamente el actor Eduardo Yañez ha sido blanco de los ataques de millones de personas, y no precisamente por agredir a otro reportero como lo hizo en el 2017 con Paco Fuentes, del programa 'El Gordo y la Flaca', sino por externar su descontento contra del gobierno mexicano y llamar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dictador, por lo que el actor dijo estar harto de los haters a quien mandó a la chin..

Hace unas horas, el actor mexicano de Televisa volvió hacer noticia tras compartir un polémico video en su cuenta de Instagram en donde de mofa del mandatario mexicano. En el animado video aparece el rostro de AMLO mientras está en un trampolín y posteriormente realiza un fallido clavado, que termina con su eliminación.

Como era de esperarse el video generó toda una controversia en las redes sociales y Eduardo Yañez recibió un sinfín de comentarios. Mientras unos mostraban el apoyo hacía el actor, otros se le fueron a la yugular. “Todo un fracaso el AMLO”, “Ah!! pero que a ti nadie te diga, ni te pregunten de algo que no te guste, porque hasta cachetadas das.ojala que así como pides respeto, aprendieras también a respetar..... “, “Así está llevando al país como su clavado”, “ Así , están cayendo uno tras otros todos los chayoteros”, “ Que chistosito te crees”, “Que tristeza que de actor pasaste ser un payaso”, son algunos comentarios en la publicación de Yañez.

Sin embargo, fue en una publicación donde aparece muy sonriente, con una playera negra y arriba d eun vehículo que Eduardo Yañez envió un contundente mensaje a sus distractores, pues literal los mandó a la chingada.

“Hoy quiero mandar a mis HATERS a la Ching&%$! Porque me insultan cuando subo algo que no les parece. Pues primero estoy aplicando mi derecho de expresión y segundo no es necesario insultar, tercero este es mi espacio y publico lo que quiero. Al que no le guste no lo visite. Así que hagan sus maletas que la Ching&%$ Queda lejos”, escribió el protagonista de Amores Verdaderos al pie de la publicación.

Sin embargo, sus haters no se quedaron callados y respondieron contundentemente al actor, mientras unos defendían su postura otros no dudaron en recodarle precisamente el problema que vivió con el reportero de El Gordo y la Flaca', a quien abofeteó durante una gala.

“Me encanta el carácter que se carga es igual al mío pero en mujer ?゚リツ? solo que yo no lo externo ni lo posteo”, “ Ya siéntese señor...”, “Es correcto, saludos ? el respeto es lo primero”, “Muy bien dicho”, “ Te tienen envidia y celos!!! Tu sigue que nos encantas!!!”, "Mandales un “Cachetadón” !!! Saludos bro”, son algunas muestras de apoyo que Eduardo Yañez recibió con su polémico comentario de mandar a sus haters a la chingada.

