Hackers se apoderan de cuentas de Livia Brito y Mayrín Villanueva

Durante el pasado fin de semana las actrices, Livia Brito y Mayrín Villanueva fueron víctimas de los hackers, ya que estos se apoderaron de sus cuentas de redes sociales. Las actrices compartieron que expertos en el ciberespacio les quitaron los derechos sobre sus cuentas.

En el caso de la esposa de Lalo Santamarina, el problema fue en su cuenta de Facebook y gracias a unos fans se percató de lo sucedido, ya que estaban pidiendo lana para supuestamente ayudar a gente necesitada. "Me di cuenta hace ratito porque me mando un fan un mensaje preguntando qué era lo que iba a hacer porque estaban muy interesados. Quiero que sepan que yo no estoy pidiendo dinero, lo que aparece en Facebook es totalmente falso", dijo en entrevista para Las Estrellas.

Por otra parte, la cubana que ha estado en medio del escándalo por agredir a un paparazzi subió un video donde explica que le hackearon una de sus cuentas en redes (livitips). "Estoy tratando de recuperarla, me la hackearon unas personas de Turquía, quieren 150 dólares para recuperar la cuenta, estoy mandando mensajes también a Instagram directamente para ver si la puedo recuperar, por favor no escriban hasta que la pueda recuperar, si es que puedo", explica Livia en un clip.

Recientemente Livia Brito acaba de festejar su cumpleaños número 34 en medio de este escándalo que le ha dejado un mal "sabor de boca", pues circulan muchas especulaciones respecto a que perdió un protagónico en Televisa, empresa a la que pertecene. Sin embargo, la actriz no ha salido a dar la cara respecto a estas especulaciones que cada vez son más.

Se dice que Livia desea recuperar la confianza y cariño de los mexicanos por lo que se unió a una campaña a través de las redes sociales. Saludo con Causa consiste en que la actriz así como otros famosos le mande un saludo personalizado al usuario ayuda con 530 pesos a un centro de adopciones de perritos.

