Hacen piñata de Gabriel Soto inspirada en su video

La famosa Pinatería Ramírez lo volvió a hacer, esta vez creó una nueva piñata de uno de los personajes que fue tendencia la semana pasada, se trata del actor Gabriel Soto quien en redes sociales se hizo viral por la filtración de un video privado.

El actor de Televisa, Gabriel Soto, literalmente fue transformado en una piñata, luego de que se diera a conocer la noticia de la filtración de su video a través de redes sociales, el famoso negocio encargado de hacer piñatas no perdió la oportunidad para presumir la piñata basada en el actor.

“Piñata de Gabriel Soto para salvar el 2020, porque ustedes lo pidieron a gritos… y Piñatería Ramírez los consiente, piñata con palo incluido’, publicó la Piñatería en sus redes sociales, exponiendo una foto de la piñata de Gabriel Soto al natural.

Aunque a muchos seguidores de esta peculiar piñatería, tanto como la publicación como la fotografía de la piñata les causó gracia, algunos otros usuarios externaron su opinión de desagrado.

“Está mal, es algo que está dañando su integridad como persona y su familia, piensen si se lo hicieran a ustedes, claro que no hicieran una piñata así de cada miembro de su familia”, escribió Analia Garza en Facebook.

La piñatería no quiso quedarse callada, y en su cuenta de Instagram respondió que, la página del negocio es solo para gente que les gustan sus piñatas y el trabajo que realizan, aunque la cuenta invitó cordialmente a los usuarios a no publicar si no les gusta lo que hacen.

Foto piñata Gabriel Soto, Piñatería Ramírez Facebook

Esta piñatería se ha caracterizado por crear piñatas de celebridades que se han vuelto famosos por sus escándanlos, como una manera de mercadotecnia para vender sus productos y para que el público consumidor pueda darle de palos a su famoso o famosa que se ha envuelto en la polémica.

Al igual que Gabriel Soto, la piñatería recordó la piñata que creó cuando se volvió viral el escándalo de Roberto Alves ‘Zague’, hace dos años por una situación similar a la que el actor está viviendo en carne propia.

Otros personajes inmortalizados recientemente en periódico y engrudo, son: Saúl ‘El Canelo’ Alvárez, Daniel Bisogno, Lupita Jones, Diego Armando Maradona, Julio Urías, Samuel García, Mariana Rodríguez, Belinda, Christian Nodal, Luisito Comunica, entre otros.

Sin embargo, las piñatas que más éxito y controversia han tenido, son las del ex Presidente Enrique Peña Nieto, Karla Panini, Bárbara de Regil, Eduardo Yañez, ‘El Pirata de Culiacán’ y el coronavirus.