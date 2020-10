¿Habría dueto entre Danna Paola y ex de Sebastián Yatra?

Tras alcanzar miles de reproducciones con la mancuerna musical que hizo con Sebastián Yatra, No Bailes Sola, la actriz de Élite, Danna Paola, se llevó miles de felicitaciones por la melodía con estilo reggaeton y por su letra innovadora de amor no correspondido, aunque también se especuló que la mexicana supuestamente fue autora del truene entre Tini Stoessel y Sebastián.

Aunque algunos admiradores se encargaron de enemistar a las guapas intérpretes, no se confirmó su rivalidad, tanto Yatra como Danna se encargaron de aclarar los chismes dejando por sentado que sólo existía una relación de trabajo y una sincera amistad entre ellos.

Por otra parte, la supuesta rebelión entre la argentina y la mexicana ha terminado en un armisticio, pues nunca hubo una disputa ni ataques por parte de ninguna hacia otra por el "amor de Yatra".

Todo estos rumores se fueron acrecentando por la cercanía de los dos cantautores por motivos laborales y la grabación de video musical, que fue hecha en medio de la pandemia y posteriormente presentada en los Premios Juventud.

Aunado a esto la artista de “Mala Fama”, declaró que tiene pareja y que no se trataba del colombiano. “Soy súper reservada con mis relaciones personales, es algo súper privado, es algo que me queda para mí, es súper valioso. Respeto muchísimo a los artistas en general y a toda la industria que haces sus relaciones públicas. Yo estoy saliendo con una persona y.. a ver, no es Sebastián Yatra”. Recalcó la bella actriz.

No obstante, Tini fue duramente criticada por promocionar su material discográfico con un estilo similar al de “Lucrecia”. Al tiempo apareció en una historia de Instagram apareció Danna, cantando un pedacito de “Fresa”, tema de la ex de Yatra, sospechando que habría una comunicación entre las famosas.

Aunque no se hicieron esperar los comentarios de haters al adjudicarla como una doble cara por lo anterior, sin embargo se hizo rolar una captura de una supuesta ficha donde Danna aparece en los créditos de un nuevo remix entre las chicas, esparciendo como pólvora un hipotético dueto de las supuestas archirrivales.

Según la ficha, muestra que fue obtenida de un archivo donde se registran los próximos estrenos musicales, entre ellos sale Ebratt, con producción de Cali, El Dandee y Andrés Torres.

Sólo queda esperar que se confirme la veracidad de las supuestas pruebas y los fans no caben de la emoción al contemplar la fusión de talentos.

