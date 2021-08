"Habiendo tantas mujeres": Critican a primo de Valentín Elizalde por casarse con la ex del cantante

Desde hace unos meses, Tano, primo de Valentín Elizalde, está en el ojo del huracán luego de que se especulara que él había traicionado a al intérprete de “Vete ya”, pues lo había "puesto para que lo mataran", además de revelar que mantenía una relación amorosa con Gabriela Sabag, ex esposa del fallecido cantante, razón por la que el músico ha sido severamente criticado.

Ante tantas acusaciones, el primo de Valentín Elizalde se defendió en su momento de aquellos que lo atacaban por decir que él había tenido algo que ver con el asesinato del cantante, sin embargo, recientemente volvió a ser noticia, luego de que revelara que ya le entregó el anillo de compromiso a la viuda del cantante.

Fue durante una reciente entrevista con el programa Sale el Sol que Tano Elizalde se mostró más feliz que nunca al revelar que dentro de poco tiempo cobnvertirá a la viuda de su primo en su esposa, pues desde hace unos meses ella aceptó casarse con él.

“Ya le entregué el anillo de compromiso en Ciudad Obregón, Sonora, ya tiene unos meses. Muy pronto a casarnos, vamos a hacérselos saber y están invitados”, señaló el primo de Valentín Elizalde durante la entrevista. Tano aprovechó las cámaras para reitar que independientemente de lo que se diga, Gabriela Sabag y él están muy enamorados, por lo que ya ven los detalles de la boda.

“Seguimos más enamorados que nunca, la amo, la adoro a mi hermosa. Tenemos muchos adelantos, muchas cosas, tenemos la lista de invitados y tenemos muchísimos planes, ya tenemos la ciudad”, expresó el primo de Valentín Elizalde. Respecto a cómo tomó la noticia, la hija del cantante, Gabriela, fruto de su relación con Gabriela Sabag, el músico señaló que su sobrina apoya a su madre.

“Ella no se mete para nada, su mami es du adoración y apoya también a su tío Tano”, dijo el músico. Como era de esperarse, está noticia ha generado toda una polémica en las redes sociales, por lo que le han llovido las críticas al primo de Valentín Elizalde, a quien muchos usuarios lo cuestionan por qué eligió a la viuda de su primo habiendo tantas mujeres en el mundo.

“Se ve que no tienen vergüenza los dos, habiendo tantas mujeres,.se ve que muy grande él interes de los dos,, para Dios no hay nada oculto”, “Que asco de personas. Tantos hombres como mujeres en el mundo y resultan juntos”, “Cómo es posible ,eso no se hace, habiendo tantas mujeres”, “Aparte de asesino de su hermano toda vía se va a casar con la.que era esposa de su hermano!”, son algunas de las reacciones en las redes sociales.

Cabe señalar que fue el pasado 25 de noviembre del 2006 cuando Valentín Elizalde fue asesinado junto con su mánager y su chofer luego de haber culminado un concierto en Reynosa, Tamaulipas.

