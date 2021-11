Gustavo Adolfo llama envidiosa a Gala Montes por criticar a Bárbara de Regil

Luego de que el pasado 14 de noviembre la actriz e influencer mexicana Bárbara de Regil diera a conocer a través de sus redes sociales que estaba devastada por la muerte de su perrita Nala, Gala Montes se lanzó en contra de la protagonista de Rosario Tijeras y aseguró que sólo buscaba Likes, por lo que ahora el periodista Gustavo Adolfo Infante se sumó a está polémica.

Gala Montes criticó a Bárbara de Regil después de bañarse en lágrimas por la muerte de su mascota y aseguró que era una irresponsable y que solo quería llamar la atención en redes. Ante la ausencia de la actriz de Telemundo, el periodista Gustavo Adolfo salió en su defensa y llamó a Gala Montes envidiosa.

Fue durante una emisión del programa Sale el Sol que Gustavo Adolfo aseguró que pese a que Bárbara de Regil le cae super mal, pero dejó entrever que los comentarios de Gala Montes están fuera de luchar y la tachó de ser una persona envidiosa tras el éxito de la primera.

"Bárbara me cae en el caracol del ombligo de mal, pero no pueden soportar el éxito; ve al Canelo, lo friegan por todo, ya solo le falta pelear con el demonio para demostrar que es el mejor libra por libra. Y esta muchacha, Bárbara de Regil, que me cae gordísima, es un éxito y la siguen 8 millones. Tu envidia guárdatela mejor porque quedas muy mal", dijo en el programa Sale el Sol.

Pero no fue todo, ya que el periodista criticó a Gala por hacer supuestamente lo mismo que Bárbara de Regil y aseguró que lo único que quiere es colgarse de la fama de la protagonista de Parientes a la Fuerza. "Esta muchacha (Gala) esta hablando de que la otra chava sube a todo a redes sociales, ¿y qué está haciendo ella?. Colgarse de la fama de Bárbara de Regil", agregó Infante.

Para dar por finalizado el tema, Gustavo Adolfo señaló: "En este caso, aunque la señora Bárbara de Regil me caiga tan mal, yo creo que la razón le asiste a ella". Cabe mencionar que la polémica entre Gala Montes y Bárbara de Regil comenzó luego de que la segunda publicara en Instagram que estaba deshecha por la muerte de su perrita, a lo que Montes le escribió: "Ahora compra otro".

Posteriormente Bárbara de Regil le escribió: "No entiendo tu comentario, un perrito no es un mueble que cambias así como así". Pero la pelea no terminó ahí y Gala Montes señaló: "No es culpa del jardinero, por eso hay que cuidarlos". El pleito siguió, pues los más de ocho millones de seguidores se le fueron en contra de Gala Montes por lo que ella no dudó en defenderse.

"A ver, hermanas, el problema es que...obviamente, primero que nada, es sarcasmo, yo no quiero que una persona a la que se le muere un perro a los 6 meses siga comprando perros y pueda adquirirlos así nada más, ese es el gran problema. La diferencia es que a mí se me mueren a los 16 años. Me están atacando. ¿Les digo algo? Me vale madres, me vale madres sus ataques. Cancélenme, cancelen a las personas que sí tienen que cancelar, que no les aportan nada a sus vidas. ¿No se están dando cuenta que están subiendo todo porque quieren hacer un pinche circo de todo? En fin, eso me pasa por andar abriendo mi bocota, no vuelvo a decir nada, pero lo tenía que hacer”, expresó.

"Si ustedes quieren admirar a una persona que dice que ama a los animales, que se le muere un perro a los 6 meses y que lo abandona un mes porque está en Los Ángeles, que va y regala una peluca y sube una historia de que se une a todas las personas con cáncer y no sé qué. ¿Dónde está sonando, qué estás haciendo para ayudar realmente? Solamente quiere likes, eso está mal", finalizó.

