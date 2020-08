Gustavo Adolfo Infante y la advertencia a Julián Gil

Desde hace unos meses Julián Gil mantiene una disputa legal con la madre de su hijo, Marjorie de Sousa, por la patria potestad del pequeño, sin embargo, no es el único pleito que tiene, sino que también ha estado envuelto en otro escándalo a través de la redes sociales con el periodista Gustavo Adolfo Infante. Todo parecía que los dimes y diretes entre Gustavo y el argentino habían terminado pero la polémica continuó cuando Gil se burló de la salida del periodista de Sale el Sol.

"Oigan, cómo la vida se encarga de poner las cosas en su sitio, ¿no?, ¿qué pasó chayotero? Gustavo Adolfo Infante, mira, te corrieron, te botaron, te sacaron de la empresa”, expresó Julián Gil. Pese a las declaraciones de Julián Gil, Gustavo ya habia informado que su salida se debía a una sobreexposición de su imagen en el canal.

"Necesito un respiro matutino, necesito dejarlos descansar de mi imagen, es mucho trabajo pero todo está bien",dijo en su momento el presentador. Sin embargo, ante las fuertes acusaciones de Gil sobre que es chayotero y que lo corrieron, Gustavo no se quedpo callado y le mandó un mensaje al ex de Maejorie de Sosusa. “No me han corrido, para el señor Julián Gil que anda muy emocionadito con que me corrieron, no me corrieron”, dijo el conductor.

Gustavo cuestionó las declaraciones del argentino al decir que por qué era chayotero e incluso advirtió al actor que si seguía hablando sin pruebas lo iba a demandar. “Que soy chayotero, ten cuidado con lo que dices o te voy a demandar por hocicón porque no estoy corrido y no soy un chayotero”, mencionó.

Para finalizar, Gustavo retó al actor a demostrar que era chayotero y lo invitó a que lo deje en paz y mejor se ocupe de sus asuntos. “Ahora me vas a demostrar que soy un chayotero. Deberías de poner atención en tu pinche restaurantito, que es lo que deberías hacer”, contestó Gustavo Adolfo Infante.

El comentario de Gustavo Adolfo dividó opiniones en las redes sociales, mientras que muchos de sus seguidores lo apoyaban otros lo llamaban "chayotero".

