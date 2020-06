Guerreros 2020 derrota a La Voz Azteca, tiene mayor rating

Ante el increíble rating del programa Guerreros 2020 conducido por Tania Rincón y Mauricio Barcelata y producido por la Magda Rodríguez, el periodista Alex Kaffie destrozó a la productora de dicho programa, asegurando que el programa de retos físicos y concursos era una “copia barata” de Exatlón. Sin embargo, la audiencia de Guerreros 2020 superó la audiencia de La Voz Azteca.



Mientras Guerreros 2020 registró una audiencia de un millón 457 mil personas, La Voz Azteca registró millón 153 mil espectadores. Pese a esto, el presentador Kafie no perdió la oportunidad de destrozar a la productora del matutino Hoy. Kaffie, quien es considerado como el “villano de los espectáculos” el cual no dudó ni un minuto en lanzar la crítica hacia la productora de Televisa, quien anteriormente trabajaba para la empresa de Tv Azteca y era la productora del exitoso programa Enamorándonos.

Lee también: Violeta Isfel revela la pesadilla que vivió en su embarazo al lado del padre de su hijo

El presentador aseguró que el programa no cumplió con las expectativas durante el primer episodio y no cree volver a verlo debido a que no mejoró en otras cosas a comparación de otros programas. “El primer episodio no me atrapó como para seguir viéndolo. Guerreros 2020 no me desagradó por completo, sin embargo no dejaré de escuchar La Tetera ni dejaré de ver La señora Fazilet y sus hijas para sintonizar la producción de Magda Rodríguez”, afirmó Kaffie.



Sin embargo, no todo fue negativo por parte del columnista, puesto que dijo que lo único que le agradó del programa fue la conducción de Tania Rincón en compañía de la narración de Carlos Aguilar, pero reiteró que es una copia barata del programa que ya había pasado por Tv Azteca.

¡Ella es @jennyfitcoach y se integra al equipo Cobras para cubrir la ausencia de @maripilyrivera! ¿Será que la va a reemplazar indefinidamente? �� ���� #Guerreros2020 #MiGuerreroFavorito #YoSoyCobra pic.twitter.com/s0J1x3Nkqs — Magda Rodriguez D (@magdaproducer) June 18, 2020



Para terminar, el periodista le envió un recado a Mauricio Barcelata. Kaffie señaló que el look de Barcelata no era el adecuado pues no se veía bien. Y respecto a la lesión que sufrió el coach Memo Corral, quien es el capitán del equipo de los “Leones”, aseguró que la lesión fue un montaje para ganar rating.

Alex Kaffie es uno de los periodistas más polémicos del mundo del espectáculo, ha sido demandado en repetidas ocasiones por artistas, pero sin duda, la más polémica fue la que enfrentó con Lucía Méndez a quien terminó pidiendo disculpas.

“Hace cinco o seis años, Lucía Méndez me demandó por daño moral, un juez ha dictado sentencia, y acatando ese fallo, frente a ella le ofrezco una disculpa por las expresiones impropias, las incorrecciones y las ofensas que hice contra ella, su persona y su imagen”, señaló el conductor en un video que compartió en su cuenta de Instagram junto a la actriz.

Por su parte, Lucía Méndez indicó que estaba feliz de firmar la paz.

“Estoy feliz de estar fumando la pipa de la paz, casi. Que quede claro que las cosas que dijiste, pues eran realmente por decirlas. Pero me siento contenta porque existe el perdón y Dios, que es más importante”, expresó la también reconocida actriz de telenovelas.