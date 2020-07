Guerreros 2020: Especulan que ex de Frida Sofía y hermano de José Ron tienen un romance

Desde que el nombre de Christian Estrada, saliera a relucir al ser el novio de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, no ha sido para otra cosa más que para verse envuelto en escándalo tras escándalo. Ahora se especula que sostiene una relación con un compañero de Guerreros 2020, Julio Ron, el hermano del actor José Ron. Ambos se encuentran participando en el programa de Televisa.

Desde que Julio Ron llegó a Guerreros 2020 ha ganado mucha popularidad, no solo por ser hermano de José Ron si no por el talento y lo apuesto que es. Mucho se ha especulado de los romances que han surgido durante las emisiones del programa, entre los que destaca el de Christian con María Fernanda Quiroz, exactriz de TV Azteca conocida como Ferka, sin embargo, esto se ha puesto en duda, ya que se dice que el ex de Frida Sofía tiene un amorío con el hermano de José Ron y una imagen en la cuenta de Instagram de Estrada los delaatría.

Lee también: Guerreros 2020:Ex de Frida Sofía en riesgo de ser eliminado

Christian Estrada ha sido relacionado sentimentalmente con María Fernanda Quiroz. Foto Instagram Christian

Resulta que Estrada compartió una fotografía en donde se le ve abrazando a Julio Ron con la canción de Piénsalo de la Banda Ms de fondo. Razón por la que desató fuertes rumores de una supuesta relación, al ser la letra muy romántica y que además usa cuando gana un circuito.

"Me gusta te gusto para que nos hacemos, te llevo la banda y nos amanecemos, seré detallista, me encantas, la neta te lleno de rosas mis dos camionetas, no es por presumir pero soy buena opción, bonita pareja haríamos tu y yo", parte de la canción.

Pese a los fuertes rumores, tanto Ron como Estrada han dejado a un lado las habladurías y han asegurado, que pese a ser rivales dentro del programa afuera son muy buenos amigos. Actualmente Christian Estrada es uno de los participantes que está en riesgo de ser eliminado del reality show. Estrada forma parte del equipo Cobras y solo la votación de las personas lo salvarán de ser eliminado.

Christian se vio envuelto en una polémica luego de que Frida Sofía señalara que se había metido con su madre, Alejandra Guzmán, sin embargo, el modelo desmintió tal versión e incluso sacó a la luz algunos detalles de la relación que tuvo con Sofía como el que abortó un bebé de él.

“Fue un shock, y es algo con lo que voy a vivir siempre porque me quitaron el sueño de ser papá”, señaló Estrada durante una entrevista a Tv Notas.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.