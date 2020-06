Guerreros 2020: Brenda Zambrano rompe en llanto en vivo

La guapa deportista, Brenda Zambrano, participante del reality show de Guerreros 2020 e integrante del equipo de Cobras, rompió en llanto durante una transmisión en vivo, ya que la participante confesó que le tenía una gran fobia a las alturas, por lo que señaló que no podía cumplir con un reto de altura.

Zambrano tenía que cumplir con el reto de altura que consistía en cruzar un circuito, en el que por medio de una escalinata de metal tendría que mantenerse por medio de unas cuerdas, sin embargo, pidió el apoyo de sus compañeros para poder superar su miedo y fobia.

Lee también: Dassana, la sexy hermana de Samadhi Zendejas

En el reto, la joven deportista se quedó parada mirando como Reno Rojas continuaba la prueba a toda velocidad por lo cual su capitana de equipo Macky González se acercó con ella para ofrecerle consuelo. Mauricio Barcelata, quien es uno de los conductores del programa, también se acercó hacia la deportista y le preguntó qué es lo que le pasaba, incluso se preocupó debido a que anteriormente una participante ya había sufrido una lesión, pero realmente el miedo que tenía Zambrano era las alturas.

“Es que le tengo unas fobias a los lugares altos que se mueven, yo les dije que no podía hacerlo, que no quería, pero me animé a hacerlo, lo practiqué, pero aquí me congelé", comentó Brenda.