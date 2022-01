Grettell Valdez será sometida a quimio tras cirugía de su dedo pulgar

El pasado 25 de enero, la actriz Grettell Valdez utilizó sus redes sociales para hablar de la cirugía a la que fue sometida y en la que le quitaron parte de su dedo pulgar para evitar que una verruga se convirtiera en cáncer, por lo que ahora tendrá que tomar quimios de dedo.

Fue a través de su canal de Youtube que la estrella de televisión compartió algunos detalles de su estado de salud tras ser intervenida quirúrgicamente. Además compartió a sus más de 200 mil suscriptores cómo fue que se enteró que tenía el virus y cómo fue que lo contrajo.

“¿Cómo fue que sucedió esto?, un manicure con los instrumentos no limpios. Yo les quiero sugerir que cada vez que vayan a un lugar a hacerse algo, lleven sus cosas, chequen que estén esterilizados, no se arriesguen, por favor, una tontería terminó en todo esto, imagínense”, señaló la actriz de Médicos línea de vida.

Grettell Valdez manifestó que fue hace cinco años cuando empezó a tener una llaga en su dedo pero nunca pensó que fuera tan delicado. “Efectivamente hace 5 años, empecé a tener en mi dedo una llaga. No tomé mucha atención. Un amigo me pasó el contacto de su dermatóloga, ella me hace una biopsia porque ya me había tratado previamente y sale cancerígeno ¡Madr**!, me asuste muchísimo”, dijo la actriz mexicana.

La famosa que le dio vida a Gabriela Pons en Buscando a Frida, indicó que tras escuchar la palabra biopsia entró en shock y lo primero hizo fue llamar a su colega y amiga, Victoria Ruffo. “Me acuerdo que cuando salí con la doctora que me dio los resultados, me solté a llorar, le marqué a mi querida Victoria Ruffo, que la amo con todo mi corazón, de hecho ella me acompañó con el oncólogo”.

La ex de Patricio Borghetti señaló que recurrió a otro especialista para obtener una segunda opinión y efectivamente le confirmó y quien además le quitó la verruga y le puso un injerto: “Se fue el cáncer, se fue. En ese momento yo fui muy feliz, porque la cirugía fue un éxito, con el implante perfecto’'’, recordó la actriz de 45 años.

Sin embargo, después de cinco años de haber escuchado esa manífica noticia, nuevamente Grettel Valdez fue notificada de que sería sometida nuevamente a una cirugía para amputar parte de su dedo y evitar que el virus se convirtiera en cáncer. “Después de cinco años me dice el doctor: ‘Gret, no te puedo quitar nada porque se extendió en 15 días, hay que mandar a hacer estudios”, expresó.

Y fue precisamente hace unos días cuando sus doctores le informaron el tratamiento que debe seguir para erradicar la posibilidad de cáncer. “Llegamos a la conclusión de que lo que tengo es un virus que transmuta en cáncer (…) resulta que es un virus que hace verruga y esa verruga muta a cáncer”, explicó la famosa.

En cuanto al proceso al que se someterá para erradicar por completo lo que le queda del virus, Grettel Valdez manifestó que tomara quimio de dedo. “Lo recomendado era erradicar toda la verruga y lo que estuviera dañado de mi dedo y después hacer una radiación para matar cualquier molécula que haya quedado, posteriormente se hace una quimio de dedo, que es localizada para matar cualquier célula que ha quedado y que no vuelva a repetirse”, dijo.

La artista desmintió que se le haya amputado el dedo como se dijo en algunos medios de comunicación. “Ahí les va el cuento, ni me amputaron el dedo, ni nada, me cortaron sí la cuarta parte de la uña. Sí me cortaron toda la parte de atrás, ya no tengo huella, me quitaron toda la parte de atrás, tanto hace cinco años, como ahora”, dijo.

