Green Day, Bill Idol y Avril Lavigne se suman a la cartelera del Rock in Río

Los grupos estadounidenses Green Day y Fall Out Boy, el legendario músico británico Billy Idol, la banda brasileña Capital Inicial y la cantante canadiense Avril Lavigne se sumaron a la cartelera del festival internacional Rock in Río 2022, según anunció este jueves la organización.

Green Day cierra así la lista del escenario Palco Mundo, el principal del encuentro, mientras que Avril Lavigne, que hará su debut en el prestigioso festival, será la principal atracción del Palco Sunset, más del estilo pop.

En noviembre habían sido anunciados la mítica banda estadounidense Guns N' Roses y el grupo italiano Måneskin, ganador del último festival de Eurovisión.

Un mes antes, los organizadores también confirmaron a la cantante cubana Camila Cabello y a la banda británica Bastille para presentarse el mismo día en que los también ingleses de Coldplay serán la principal atracción.

La cantautora británica Dua Lipa, en tanto, será la artista principal del 11 de septiembre y la encargada de cerrar el telón del evento. Las primeras estrellas anunciadas fueron la estadounidense Demi Lovato, el canadiense Justin Bieber y la banda británica Iron Maiden.

Las bandas Megadeth y Dream Theater, el rapero Post Malone y el cantante Jason Derulo, todos estadounidenses, son otros de los nombres confirmados para la próxima edición del evento que también tendrá a la banda Sepultura y a las cantantes Ivete Sangalo e IZA, entre los artistas brasileños.

Para el escenario alternativo Sunset, en tanto, están confirmados las británicas Joss Stone y Corinne Bailey Rae, los estadounidenses CeeLo Green y Macy Gray y las brasileñas Duda Beat, Ludmilla y el "drag queen" Gloria Grove.

La octava edición del Rock in Río en Río de Janeiro estaba prevista inicialmente para septiembre y octubre de este año, pero la pandemia por el Covid-19 obligó a los organizadores a aplazarla un año.

El evento musical tendrá siete noches de conciertos los días 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2022 en la llamada "Ciudad del Rock" que los organizadores volverán a montar nuevamente en el Parque Olímpico de la "cidade maravilhosa".

La edición de 2022 será la vigésimo primera del festival en su historia y la octava en Río de Janeiro, donde nació en 1985. En 35 años de vida el festival ha realizado 20 ediciones en Río de Janeiro, Lisboa, Madrid y Las Vegas, 119 días de conciertos y 2.338 atracciones musicales, vistas por unos 10,2 millones de espectadores. EFE

Con información de ROCK IN RIO / Agencia EFE Río de Janeiro, Brasil / Fotografía Instagram Avril Lavigne

Diana Palacios Periodista

