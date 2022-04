Gonzalo García Vivanco pone fin a rumores de romance con Alejandra Espinoza: "Es una mujer casada"

Tras protagonizar la telenovela Corazón Guerrero, la químca que existe entre Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco, ha dado pie a un sinfín de rumores de un posible romance entre los actores, a lo que el galán de telenovelas tuvo que salir a poner fin a esas especulaciones que pueden meter en problemas a la actriz quien esta casada.

Pese a que muchos actores han llevado su amor fuera de la ficción, el actor mexicano Gonzalo García Vivanco no se siente muy halagado tras escuchar los rumores que apuntan que él tiene un romance con Alejandra Espinoza fuera del melodrama, pues más allá de alegrarlo le preocupa porque la actriz está casada.

Fue durante una entrevista con el programa Hoy de Televisa que Gonzalo García Vivanco puso fin a estás especulaciones de los espectadores de la telenovela Corazón Guerrero, pues si ella fuera soltera fuera diferente. Y aunque este chisme no le afecta en lo absoluto, considera que estas especulaciones deben de ser incómodos para ella y su esposo.

Lee también: Con su belleza y talento, Aleida Núñez atrae rating a Corazón Guerrero

“A veces no me gustan esas notas porque si fuera una persona soltera, pues adelante, es un chisme que a mí no me afecta en nada, estoy soltero, pero ella que es una mujer casada, súper esposa, súper madre, yo creo que ahí sí es muy incómodo para el marido y para ella”, manifestó el artista en entrevista con el programa Hoy.

Así mismo, el galán de telenovelas de 40 años manifestó que lo que si le preocupa estos rumores de romance con Alejandra Espinoza es lo que pueda pasar en el terreno laboral, pues aunque tienen muy buena química, esto podría afectar. “Podría también limitar un poco la relación y la confianza que tenemos en el trabajo, que eso sería muy feo”, dijo al matutino.

A diferencia de otros artistas, Gonzalo García Vivanco, confesó que é prefiere mantener su vida en personal en privado alejada de los reflectores, pues no necesita hacerse publicidad a través de escándalos y menos como este tipo donde se le relaciona sentimentalmente con una mujer casada.

Lee también: ¿Qué fue de Rebeca Manríquez, la chismosa Carlota en María la del barrio?

“Lo que es mi trabajo lo comparto, y algunas cosas de mi vida privada, pero finalmente me gusta mantener ese misterio y esa privacidad, es una línea muy clara que hay que marcar, hay artistas que les gusta hacer y demostrar, esta bien, se respeta, yo por mi parte nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer”, finalizó Gonzalo García Vivanco.

Síguenos en