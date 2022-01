Gomita estalla contra quienes la critican por tener los glúteos aguados; son toditos naturales

Desde hace unos días, Gomita está más feliz que nunca, pues despúes de tanto tiempo de luchar en contra de su sobrepeso, finalmente logró bajar 10 kilos en 45 días gracias a un procedimiento estético que se hizo en Venezuela a finales del 2021. Ante esto la famosa payasita no ha dudado en presumir su nueva silueta, sin embargo, desde hace días ha sido blanco de las críticas por presumir sus glúteos aguados, así lo dicen sus haters.

Fue hace unos días que la youtuber mexicana compartió a través de su cuenta de TikTok un video en el que aparece bailando sensualmente mientras luce una pijama; sus tremendos movimientos delataron a sus flácidos glúteos, por l que sus haters no tardaron en atacarla, razón por la que la famosa estalló y les contestó a todos aquellos que la critican.

“Trae globos de agua o xq se le mueven tanto”, "Sus glúteos aguados“, " Lo peor es que ella se siente bien con malos resultados”, “como cuando dejas las gomitas al sol y se derriten”, son algunos mensajes que la payasita recibió y por los que no aguantó quedarse callada y a través de un video clip de Instagram aceptó que efectivamente sus glúteos están aguados porque se quitó hace tiempo los implantes, ahora son naturales.

“Voy a ser muy breve porque quiero hablar de este video y de todos los comentarios que hay en este video. Y bueno, mis nalgas están aguadas porque evidentemente me quité los implantes y eso fue lo que quedó. Pues nada, si los tuviera están duras están duras y no se mueven y si no los tengo”, comenzó a decir Gomita en el video.

La influencer reiteró que es normal que sus glúteos se muevan porque son naturales, sin embargo, ella está más que contenta con los resultados que obtuvo.

“Yo me los quité y quedaron mis pompis aguadas, pero me siento mucho mejor ahora no teniendo los implantes, lo que quedó fue la grasa que me habían puesto para acomodar los implantes y me siento muy contenta de que ya no los tengo, estoy muy contenta de que así son mis pompas y ya. Que si los tenía que se me veían raras, que si no los tengo que estoy mintiendo porque no me los quité”, señaló la famosa.

La youtuber también expresó que no es monedita de oro para caerles bien a todos por lo que de ahora en adelante ingorara todos los comentarios negativos y hará lo que ella le resulte más cómodo.

"Tengo mis cicatrices y son como las batallas que he tenido [...] y ya está, lo superas. Si ustedes no lo pueden superar lo lamento mucho. Si tú no te quieres operar y dices que así te aceptas, está chido, pero si te quieres operar y te quieres ver muy bonita también está muy chido. Si tienes el dinero, hazlo, sino lo tienes, no lo hagas, pero vivan su vida”, indicó Aracelu Ordaz.

Respecto a los artistas con los que es comparada por su apariencia como Lyn May y “El pirata de Culiacán", entre otros, sólo le daban risa. “Cabe resaltar que tuve el dinero para ponérmelos y para quitármelos y si quiero me los puedo arreglar y sino, pues no y ahorita no estoy preocupada por eso. Estoy disfrutando que estoy bajando de peso, que me hice un bypass y ya”, concluyó.

