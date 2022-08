"Gomita" deleita la pupila con bailecito en entallado outfit que resalta sus curvas

La guapa ex payasita deleitó la pupila de sus de seguidores con unos insitantes pasos de baile, Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como “Gomita”, se convirtió en tendencia en redes sociales en el transcurso de las últimas horas debido a que derrochó belleza y sensualidad en TikTok.

"Gomita" se dejó admirar con un entallado outfit que dejó con la boca abierta a más de uno, pues resaltó todas sus curvas mientras hacía un candente baile, por lo que su video generó todo tipo de opiniones entre los internautas.

Como se mencionó antes, la ex payasita y ex conductora de el famoso programa de Televisa "Sabadazo" utilizó su perfil oficial de TikTok y deleitó la pupila de miles de personas. Aún y cuando su video fué grabado desde el gimnasio, no dudó en realizar un sensual baile al ritmo de una melodia del género urbano.

Uno de los factores que más llamó la atención de la grabación de “Gomita” fue que traía puesto un entallado conjunto deportivo de color azul rey, el cual destacó su voluptuosa figura, la cual es producto de múltiples cirugías.

El video de “Gomita” resultó ser un "boom" para los usuarios de Tik tok y basta decir, que con solo apenas 2 horas de haber sido publicado, ya acumulaba casi 100 mil reproducciones y miles de likes otorgados por 7 millones de seguidores.

No es de esperarse que dichos bailes realizados por la ex payasita generen todo tipo de reacciones, lo triste es que además de cientos de halagos, también recibió diferentes críticas por su aspecto físico, no obstante, la influencer ignoró por completo los comentarios que venían cargados de malas intenciones ya que afectan su salud mental, tal como ella misma lo ha dicho en diferentes ocasiones.

Aún y cuando “Gomita”muestra una vida llena de momentos felices y plenos en redes sociales, su vida diaria es más complicada de lo que parece, pues hace apenas unos días rompió el silencio y dijo que atraviesa por fuertes problemas de depresión que la hacen padecer momentos muy amargos.

Aunque nuestra querida influencer ya se encuentra bajo tratamiento psicológico, no debemos dejar de lado que ha tenido ciertas recaídas en las que ha preocupado a sus fans, pues en ciertos videos demuestra sus supuestos problemas mentales ya que los ha realizado muy triste y en ocasiones envuelta en lágrimas.

No es para menos la situación por la que actualmente pasa Araceli Ordaz, pues debemos recordar que enfrentó hace meses unos fuertes problemas familiares, dentro de los cuales "Gomita" denunció a su padre ante las autoridades para que le pusieran una orden de restricción y de quién aseguró haber sido víctima de violencia física y mental, además, también confesó haber sufrido de maltrato por parte de uno de sus exnovios y por si fuera poco ha tenido que soportar fuertes críticas en redes sociales gracias a sus múltiples cirugías.

