Gloria Trevi publica su nuevo álbum de estudio "Isla Divina"

Luego de una pausa de tres años en cuanto a nueva música, la cantante mexicana Gloria Trevi pone fin a la misma con el estreno viernes de "Isla Divina", un nuevo álbum de estudio con el que hace un llamado a la "reflexión", de acuerdo a su oficina representante.

El disco número 13 de su carrera, en el que Gloria Trevi "entrega su alma y corazón", está compuesto por doce temas en los que la mexicana fusiona el pop, el rock y la música urbana, y ha contado con la colaboración de artistas como Mónica Naranjo y el músico puertorriqueño Guaynaa.

"(El álbum) llega con una vibra positiva para llenar los corazones de amor, paz y esperanza, cuyo concepto nace tras haber vivido dos años de pandemia", señala el comunicado.

Lee también: Gloria Trevi apuesta por música y esperanza para salir de la 'oscuridad'

El trabajo discográfico, que ofrece al oyente "una conexión única con la artista", cuenta con el aporte en la escritura de las letras de las compositoras Erika Ender y Marcela de la Garza, al igual que Leonel García, ex integrante del dúo Sin Bandera.

Entre los sencillos de este álbum, publicado por el sello Universal Music Latino, figuran "Grande", interpretado al lado de la española Mónica Naranjo y que acumula ya 75 millones de reproducciones en plataformas, y "Él Se Equivocó", que presenta toques de música urbana en medio de una tema sobre relaciones tóxicas.

Lee también: Juan Luis Guerra da positivo al covid-19 y pospone concierto en Miami, EE.UU

La publicación del disco antecede a la gira estadounidense de "Isla Divina World Tour", que comenzará el próximo 13 de agosto en Puerto Rico y abarcará unas 40 ciudades del país.

En una reciente entrevista con Efe, la originaria de Monterrey reveló que en los momentos de la introspección necesaria para hacer un "recuento" de los daños causados por la pandemia del Covid-19 encontró el "brillo" al que ahora se aferra para mirar el futuro y que se respira en este nuevo disco.

Ese mensaje positivo se reflejará también en sus conciertos, que promete acabar "en lo más alto posible", porque esa "isla divina" que da nombre a la gira es el "lugar al que pertenecemos, el que nos merecemos" como seres humanos, subrayó. EFE

Con información de MÚSICA GLORIA TREVI / Agencia EFE Miami, Florida (EE.UU.) / Fotografía Instagram Gloria Trevi

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!