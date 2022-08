Gloria Trevi estalla contra quienes se burlaron de su rostro: "Si la envidia hiciera estúpido"

Gloria Trevi de nueva cuenta está envuelta en una polémica en redes sociales; la famosa cantante mexicana estalló en contra de quienes se burlaron cruelmente de su rostro tras su última aparición en una entrevista, ya que se comenzó a especular que la famosa había abusado de algún tratamiento estético que habría dañado su rostro.

Los memes con el rostro de la cantante no se hicieron esperar y ante tantas críticas Gloria Trevi rompió el silencio. Aunque algunos usuarios la apoyaban con comentarios tales como "déjenla, es su cuerpo y ella sabe lo que hace con el", no faltaron los terribles mensajes que sacaron de sus casillas a a artista, pues aparte fue comparada con la vedett Lyn May.

No obstante la intérprete de "Con los ojos cerrados" y "Todos me miran", no aguantó más, y como todo tiene un límite, Gloria Trevi estalló en contra de quienes la criticaron; los llamó envidiosos y estúpidos.

"Quisieras, si la envidia te hiciera estúpido... aaaay, sólo que sea por eso", comentó Trevi en redes sociales en una publicación de un meme.

Ante tal contestación, miles de fans la apoyaron por su firmeza y le dedicaron comentarios de aliento tales como: "Ella es linda en todo, dejen de criticarla", "No lo hacen por envidia, lo hacen por burlarse de Gloria con toda la intención de hacerle daño y se olvidan que ella es una mujer", algunas reacciones de sus fans.

Pero hubo otros, quienes no dudaron en atacarla de nuevo. "Quería verse más joven y estos son los resultados", "Quién la manda a ir con doctores de tres pesos", resaltaron algunos amantes de la red.

