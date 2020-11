Gloria Trevi cambia de look al estilo Carolina Herrera

Luego de que Gloria Trevi genera controversia en las redes sociales al lanzar contra el actor Eleazar N, quien está acusado de agredir a su novia, y no es que el público no estuviera de acuerdo con los mensajes de la cantante, sino por que le recordaron su pasado al lado de Sergio Andrade, hoy de nueva cuenta sorprendió al aparecer con un radical cambio de look al estilo Carolina Herrera.

La intérprete del ‘Cabello Suelto’ desde que inició su carrera artística, nunca se había cambiado el look a cabello corto. Carolina Herrera, es sin duda una de las diseñadoras más importantes y con más renombre no solo en el mercado de la moda, sino en la vida diaria y es que hablar de ella es equivalente de elegancia.

La famosa diseñadora, hace algunos días se volvió tendencia debido a unas declaraciones que dio respecto al cabello largo, donde aseguró que es solo para mujeres jóvenes y que las mujeres de más de 40 años deben utilizar el cabello corto, lo que simboliza elegancia en la mujer.

Carolina Herrera, dio como consejo del buen vestir para ser una persona distinguida es necesario contar con el cabello corto, a lo que la primera que siguió el consejo fue la exitosa cantante Gloria Trevi, ay que hace poco posteo en sus redes sociales con el cabello muy corto.

Gloria Trevi, causó controversia y miles de comentarios en sus seguidores, pues le dijo adiós a su larga cabellera y lució una melena con bastante clase y elegancia.

Sus más de 4 millones de seguidores en Instagram, se sorprendieron, luego de que publicara la fotografía en donde aparece con el pelo corto, a la altura de las orejas y moldeado con ondas. Le llovieron los buenos comentarios a Gloria Trevi, por parte de sus seguidores y amigos, los que la alagaron, diciendo que era toda una “Diosa”, con su nuevo look.

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, como es su nombre de pila, cumplió el pasado 15 de febrero 52 años de edad, por lo que los últimos consejos de moda de la diseñadora, Carolina Herrera, le llamaron la atención y tomó la sugerencia del cabello corto.

Pero tal parece que todo fue solo un experimento de la cantante, ya que horas después de haber posteado la imagen de que se ha estado hablando, compartió otra fotografía donde luce un make up natural, y se le ve su larga cabellera que tanto la caracteriza.

En el pie de foto de dicha publicación, asegura que no se ha cortado el cabello y que aún tampoco se decide si sacarse un flequillo pues sigue pensando si hacerlo o no.

“Ja ja claro q no me lo he cortado! Ni fleco, ni nada, todavía pensando”.

Podría ser que en los próximos días o semanas la cantante, sorprenda a todos, tanto medio como seguidores ahora si con un radical cambio de look.

