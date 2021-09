Gloria Trevi asegura que Sergio Andrade no pagó lo que debía: "el daño que hizo fue demasiado"

Gloria Trevi anda en España y en una entrevista habló sobre Sergio Andrade y la bioserie que ya prepara. La cantante conversó con el programa Primer Impacto que el castigo que recibió el productor musical, 7 años de cárcel, no fue justo frente a las 12 denuncias de abuso sexual que hubo en su contra.

Gloria Trevi aseguró que ya está alistando todo para su proyecto biográfico, en donde no se incluirá lo que vivió con Andrade, algo que causó controversia, pues a finales de los noventa se le acusó de secuestrar y violentar jovencitas.

"Va a ser algo hecho desde el amor, no desde el odio, no desde el rencor, porque mi historia es una historia de amor, desde el principio, desde la niña que soñó con ser artista, y que, por amor a la música, al arte me aventé a las calles al ruedo, a luchar y a tocar las puertas, alcanzar mis sueños, también como ese sueño se pudo haber empezado a convertir sin que yo me diera cuenta en una pesadilla, no es mi verdad, sino es lo que sucedió", expresó la intérprete de Con los ojos Cerrados.

De la misma manera la cantante aprovechó las cámaras para contestarle a Valentina, hija de Karla de la Cuesta, sobre los señalamientos de que Gloria Trevi no es una víctima. "Esta muchachita no me conoce, y obviamente habla de una situación que no vivió, no quiero ahondar mucho porque son personas que yo considero verdaderamente que fueron víctimas, no nada más de ese sujeto, sino también de esa televisora", agregó.

Respecto a la condena que cumplió Sergio Andrade, pues pasó siete años en prisión tras 12 denuncias de abuso, Gloria Trevi consideró que el castigo que obtuvo no fue suficiente.

"Yo considero que este señor no pagó lo que debía de haber pagado, o sea, el daño que hizo fue demasiado y desgraciadamente? pero ¿sabes qué?, si tú pones las cosas en manos de Dios, es muchísimo más certera su justicia que la de los hombres". Gloria Trevi.

Cabe señalar que desde que Sergio Andrade recuperó su libertad, en el 2017, poco se sabe de su vida, pues parece como si se lo hubiera tragado la Tierra.

