Giovanni se le va a la yugular a Ninel Conde; dice que necesita un psicólogo

Luego de que un juez desechara la demanda que Ninel Conde interpuso contra su ex, Giovanni Medina, por violencia intrafamiliar, la actriz y cantante arremetió en contra de las autoridades e incluso le suplicó al empresario que la dejara abrazar a su hija en está Navidad por lo que él le indicó que antes de ver a su hijo necesita ir a un psicólogo.

Fue durante una entrevista con algunos medios de comunicación que Ninel Conde reveló que no se quedará con los brazos cruzados y apelará la demanda de violencia intrafamiliar, ya que tiene suficientes pruebas. “Se va a apelar porque tenemos suficientes elementos. Y no nada más por mí, sino por todas las mujeres que sufrimos este tipo de violencia. No quiero ser una Abril más que no le creyeron y después terminó muerta”, dijo.

En esa misma entrevista, El bombón asesino, le suplicó al empresario que tuviera piedad de ella y la dejara ver a su hijo en Navidad y darle un regalo. “Yo aquí lo invito a que me permita ver a mi hijo en Navidad, que me permita abrazar a mi hijo y darle un regalo. Y que no se esté escudando en lo que digan las autoridades, porque el 7 de diciembre cierran”, dijo la cantante.

Ante la petición de Ninel Conde de ver a su hijo en está fecha, el empresario, Giovanni Medina, fue contundente en la respuesta para su ex. Pues primero manifestó que tiene miedo de dejar entrar a Ninel Conde a su casa, pues la única vez que lo hizo, ella le puso la demanda, sin embargo buscará la forma de que madre e hijo se vean.

“Vamos a la forma, yo estoy buscando el cómo sí, porque la única vez que le abrí las puertas a Ninel Conde de la casa de todos ustedes, de ahí surgió esa denuncia, entonces imagínate nada más el miedo que me da volverla a meter y ahora a ver de qué me acusa”, expresó durante una entrevista que concedió al programa Venga la Alegría.

Sin embargo, no fue todo, ya que Mediana señaló que la cantante debería buscar ayuda de un especialista. “Yo creo que sí necesita atención psicológica y necesitamos establecer bien cómo van las leyes, porque hacer mal uso de lo que hizo esta persona el viernes es gravísimo”, declaró. El empresario dejó abierta la posibilidad de que madre-hijo se vean, sin embargo, no especificó cuando se podría dar el encuentro.

Recordemos que los primeros días del mes de noviembre, Ninel Conde, acudió a los juzgados para interponer una denuncia en contra de Giovanni por violencia doméstica, señalando: “Yo no había hablado algo de esta denuncia hasta que tuviéramos algo materializado, porque a mi no me gusta hablar por inventar, tengo que tener elementos y este es un claro “no a la violencia de género”, como ahora lo ha vivido una persona pública que está vinculada a un proceso de violencia en contra de la mujer, yo creo que es importantísimo, levantar y alzar la voz, y no necesitar tener tal vez una mordida, dos o tres en el cachete… te arrancan a tu hijo, te violentan de muchas maneras, que yo hubiera preferido que me arrancaran los cachetes a mordidas, a que me hubiera hecho lo que me están haciendo”, señaló.

A lo que su ex escribió en Twitter: Tengo conocimiento de que una vez más han sido citados el día de mañana para llevar a cabo una nueva farsa, un nuevo montaje del cual no seré participe. Yo respeto su noble y admirable profesión, es por eso que jamás expondría su integridad o su salud para hacerlos parte de una mentira. Les confirmo que el bajo espectáculo para el que fueron citados no se llevará a cabo", escribió.

