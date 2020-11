Giovanni asegura que moretones de Ninel Conde son por cirugías

El empresario Giovanni Medina reaccionó ante las imágenes que circulan en las redes sociales y diferentes programas como Venga la Alegría, en el que aparece la Ninel Conde con moretones en la cara. Medina se deslindó de las agresiones que mostró la actriz en el video, pues aseguró que él no tiene nada que ver.

Fue a través de Twitter que el empresario reaccionó a la polémica que envuelve a su ex, e incluso dejó entrever que las lesiones pudieron ser ocasionadas por cirugías estéticas. “A raíz de las imágenes expuestas esta tarde en las que aparece mi contraparte en mal estado, primeramente expreso que lamento cualquier circunstancia que lo haya ocasionado. En segundo termino niego categóricamente tener conocimiento o relación con dichas imágenes”, afirmó en Twitter.

El empresario aseguró que en ningún momento de su vida ha agredido a nunguna persona, y que en siete años presenció en repetidas ocasiones este tipo de moretones en la cantante, debido a las consecuencias por sus cirugías estéticas.

Lee también: Ninel Conde demanda a Giovanni Medina: Estoy levantando la voz

“En 7 años las únicas ocasiones en las que yo presencié diversos “moretones” o coloraciones en diferentes partes del cuerpo de la que entonces fue mi pareja, fue cuando se sometía a diversas cirugías estéticas”, señaló. Fue durante una entrevista al programa de espectáculos Ventaneando que Medina reiteró lo que escribió en dicha red social, pues cree que "El Bombón Asesino" solo quiere desviar la atención de verdaderos delitos.

Se rumora que el video de Ninel pudo ser presentado ante un juzgado, pues la actriz presentó una denuncia por violencia familiar contra su ex.

“Ella no dijo en ningún juzgado que lo haya agredido físicamente, lo único que se alude es a una supuesta violencia psicológica, lo cual también niego de todas las maneras. Dicho esto me desentiendo absolutamente de estas imágenes, no las conozco y no tengo relación”, mencionó antes de reiterar que sí vio a Ninel con moretones, pero causados por “procedimientos estéticos”, contó al programaa de TV Azteca.

En 7 años las únicas ocasiones en las que yo presencié diversos "moretones" o coloraciones en diferentes partes del cuerpo de la que entonces fue mi pareja, fue cuando se sometía a diversas cirugías estéticas. — Giovanni Medina (@Giovann1Medina) November 13, 2020

Respecto a por qué no permite que Ninel Conde vea a su hijo, el empresario aseguró que no dejará que su hijo conviva con el actual esposo de la actriz, Larry Ramos: “No puede estar a menos de 500 metros de mi hijo y esto obedeciendo al catálogo de delitos tan graves que ostenta esta persona, desde extorsión, acoso, abuso sexual, fraude, robo, son delitos muy delicados en tres países distintos y es por eso que la autoridad ha decidido proteger a mi hijo”, indicó.

El ex esposo de Ninel Conde finalizó la entrevista diciendo que incluso él buscó a la actriz antes de que ella y su actual esposo viajaran a Turquía para conciliar

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ