Geraldine Bazán y su sexy disfraz de unicornio

Geraldine Bazán no quiso pasar desapercibido este 31 de octubre, Día de Halloween o Día de las Brujas por lo que, como todo una buena madre visitó a sus hijas para esta ocasión y celebrar el día. La hija mayor de la actriz, Elisa Marie, lució una caracterización de la tradicional Catrina y Alexa una caracterización de una tierna gatita, mientras que Geraldine lució muy sexy con un disfraz de un unicornio y desató la locura en Instagram.

En las Stories de actriz se ve a ella caminar junto con sus hijas Elisa y Alexa, fruto de su amor con el histrón Gabriel Soto. En otras imágenes que compartió Geraldine en su Instagram compartió como quedaron los maquillajes de sus hijas y señaló que improviso, pues a último momento consiguió el maquillaje en una farmacia y fue ella misma quien las maquilló.

Las actriz también indicó que hizo lo que pudo y preguntó a sus seguidores como le quedó el maquillaje.

"De catrina... @elissasbb. Nos tocó conseguir maquillaje y brillitos en una farmacia e improvisar el makeup (se hace lo que se puede) Que tal me quedó!!??... Amo ser su mamá y que juntas hagamos #trickortreat en la vida... Divertirnos,hacer travesuras y mientras aún me dejen seguiré siendo su cómplice de aventuras! .Que ya no crezcan!!!!", escribió la actriz junto a las imágenes de sus hijas.

Lo que también llamó la atención de los seguidores fue el disfraz de la actriz, el cual la hacia lucir espectacular y muy sexy, razón por la que le llovieron los piropos. Los fans también no dudaron en admirar la belleza de Elisa y Alexa, quienes también se llevaron muchos comentarios donde señalaban que eran hermosas.

“Son iguales! Es preciosa”, “Hermosa se parece muchísimo a ti”, “Que bellas!! Se ven radiantes con ese disfraz!”, fueron algunos de los comentarios en las publicaciones.

Horas más tarde del festejo de Halloween y de llegar a la Ciudad de México para complacer a sus hijas, Geraldine Bazán compartió en sus Stories que viajó a México por ocho horas y que se regresaba a donde andaba. La actriz compartió que eran las 4:30 de la mañana y que todos festejaban Halloween en el aeropuerto.