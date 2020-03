Geraldine Bazán y la indirecta que le envía a Gabriel Soto

Los videos en Tik Tok recientemente han causado mucha diversión entre las personas más aún con los artistas, tal es el caso de Erika Buenfil, Itatí Cantoral, Aislinn Derbez y ahora Geraldine Bazán, quien está última, aseguran mandó por medio de un video una indirecta a su ex pareja Gabriel Soto debido a la temática que utilizó para dicha grabación.

Los cibernautas expresaron que la actriz no ha superado a su ex pareja Gabriel Soto, lo que hizo que se causara una polémica, pues a pesar de que ya ha transcurrido dos años de la separación de Gabriel Soto con Geraldine Bazán, está última aún no lo supera.

Mediante el video, Bazán expresa que está feliz sin su ex pareja donde baila y canta en compañía de algunos amigos como Federico Díaz. Al momento de compartirlo, los seguidores se hacían una pregunta: ¿acaso fue una indirecta para Gabriel Soto?.

En la grabación en el que la actriz baila y canta se refiere a una frase en la que dice: "Hay que heavy estoy sin ti, que tú pensabas que si me soltabas me iba a morir", lo que ha causado revuelo en las redes sociales, ya que los usuarios han mencionado que quizás sea una indirecta para Gabriel Soto.

El video que está en la cuenta personal de Federico Díaz cuenta con 28.752 reproducciones en las cuales contiene comentarios divididos, donde los seguidores opinan que es una indirecta a su ex pareja y otros están a favor de la actriz.

"Geraldine ya consigue un novio, vida propia si ya dejas a Gabriel y la novia tranquilos , nadie le quita a nadie nada tu matrimonio estaba acabado hace muchos alis y las unicas reponsabie eres tu y tu madre sebte olvida la guerra q hubo con lsña Venezuela entonces deja y dedicate a ser feliz", " Eso dice ahorita pero le sigue ardiendo que la dejaran a un que diga que está feliz, etc con estos shows sigue demostrando que le duele", fueron algunos comentarios en Instagram.

Pues recordemos que Gabriel Soto le fue infiel a Bazán con la actriz rusa Irina Baeva, la cual se vio muy afectada por los ataques que recibió al denominarla la tercera en discordia entre el matrimonio de su actual pareja.