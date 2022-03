Tras cancelación de un evento donde el actor Eleazar Gómez sería reconocido por su carrera artística, la actriz mexicana Geraldine Bazán habló del tema y extrernó su apoyo a su colega y amigo, quien el año pasado fue detenido por las autoridades mexicanas y llevado a prisión acusado de violencia intrafamiliar.

Recordemos que en días pasados, Eleazar Gómez recibiría una “Presea Luminaria”, sin embargo, la noticia generó toda una controversia en las redes sociales por lo que el evento fue cancelado a último momento. Ante está situación Geraldine Bazán de nueva cuenta brindó su apoyo al protagonista de Atrévete a Soñary pidió que el público le de una segunda oportunidad.

“No estoy muy enterada de lo que pasó, a Eleazar yo lo quiero mucho, ha sido familia durante toda nuestra vida, pero bueno, ustedes saben que si no hablo de mi vida privada, tampoco me gusta entrar en temas polémicos porque no me gusta ser parte de”, dijo en la ex esposa de Gabriel Soto.

Al mismo tiempo, Geraldine Bazán suplico a las personas darle una nueva oportunidad al intérprete tras cometer el error que lo llevó a la cárcel durante unos meses, pues aseguró que todos en algún momento cometemos errores y él ya pagó por lo que hizo.

“Claro, definitivamente, creo que eso es parte de la vida, cometemos errores, creo que Eli cometió un error y bueno, se pagó lo que tenía que pagar y tiene que tomar diferentes medidas dentro de su vida, pero ¿qué te puedo decir?, yo no soy absolutamente nadie para juzgar y creo que todos merecemos una segunda oportunidad”, expresó Bazán.

Por otro lado, la actriz mexicana desmintió el rumor que circula desde hace unos días, de que ella y el actor Alejandro Nones tienen una relación tras ruptura con el empresario Luis Murillo. “Bueno, pretendientes siempre hay, o sea… pues terminé una relación, ustedes saben que no hablo de mi vida privada, pero en algún momento se sabrá, por ahora estoy feliz", señaló la famosa.

Geraldine Bazán manifestó que ahora ella se encuentra enfocada en su familia y en su trabajo como lo ha hecho siempre. "Enfocada con mi familia como siempre, en el trabajo, mis hijas, y ya, eso es todo, y bueno, pues pretendientes siempre hay”, remató.

