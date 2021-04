Geraldine Bazán se las podría cobrar con Gabriel Soto e Irina Baeva

Gran controversia ha generado en las redes sociales la idea de que Geraldine Bazán se las cobre a Gabriel Soto e Irina Baeva en el pleito legal que tiene la pareja en contra de la conductora peruana, Laura Bozzo, pues muchos aseguran que es el momento de que la mexicana se las cobre con los actores de Televisa.

Y es que a meses de que Gabriel Soto e Irina Baeva interpusieran una demanda en contra de Laura Bozzo por difamación, y recientemente se llevó a cabo una audiencia en donde los demandantes ni la demandada se presentaron debido a que no se quiere llegar a un acuerdo.

Fueron los propios abogados de Gabriel Soto e Irina Baeva y Laura Bozzo quienes aseguraron que sus clientes no quieren llegar a un acuerdo. Por su parte, Gustavo Herrera, abogado de la pareja indicó que nunca hubo un acercamiento y que sus clientes solicitan una reparación del daño moral.

Lee también: Entre rocas, Aleida Núñez presume sus enormes bombones

“No vamos a llegar a ningún acuerdo en ningún momento. No hubo ningún ofrecimiento y ningún acercamiento, solicitamos una reparación del daño moral por las difamaciones, las calumnias. Desconozco a cuanto, hay que aportar los elementos de prueba”, dijo Herrera durante una entrevista con varios medios de comunciación.

Mientras que Octavio Martínez, abogado de la conductora peruana aseguró que su clienta tampoco desea llegar a un acuerdo con los actores. “La señora Laura Bozzo no asistió porque ha sido muy clara y no quiere ningún arreglo de algo que ella no ha cometido. Por su parte, el señor Soto y su pareja tampoco asistieron y su abogado, al igual que su servidor, fuimos muy claros al decir que no hay conciliación y nos vamos al juicio”, indicó.

SIn embargo no fue todo ya que el representante legal de Laura Bozzo externó que Geraldine Bazán podría ser llamada a declarar para esclarecer los comentarios que la conductora realizó en contra de los famosos en su momento.

“Es muy probable que pueda ser citada a este juicio. Su testimonio me parce que esclarecería no sólo el contenido o los comentarios, sino en realidad que ellos mismos han cedido en una protección de su vida privada la han hecho pública”, indicó.

Ante la posibilidad de que Geraldine Bazán se niega a testificar en contra de Gabriel Soto e Irina Baeva, el abogado de Laura Bozzo indicó que no desea en ningún momento quieren perjudicar a la famosa, sin embargo, cualquier persona que sea citada a un juicio tiene la obligación a ir.

“Cualquier persona que sea citada a un juicio tiene la obligación de ir. Lo vamos a valorar y lo que menos queremos es perjudicar y no entorpecer la vida de una persona ajena a esta contienda, pero si es necesario se platicará con ella y que el juez tenga mayores elementos y pueda decidir la justicia”, reveló.

Dichas declaraciones han generado un caos en las redes sociales, y aunque muchos aseguran que es la oportunidad de Geraldine Bazán de cobrárselas a Gabriel Soto e Irina Baeva, otros piden que ya dejen a la mexicana de 38 años en paz, pues ella ya superó todo lo que sucedió y está tranquila. Mientras que otros se le fueron a la yugular a la pareja asegurando que solo quieren vivir de las demandas que ganen.

Recordemos que fue el pasado mes de agosto del 2020 cuando el histrión de Televisa y su pareja acudieron a interponer una demanda en contra de Laura Bozzo por discriminación, amenazas y acoso. La demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva parte desde que la anfitriona de “Laura Sin Censura” indicó que el actor no protegía a sus hijas por estar compartiendo fotos con la modelo rusa, además de que la abogada de los pobre durante una entrevista con El Gordo y La Flaca aseguró que Baeva no era inspiración para ninguna mujer.

Lee también: Marjorie de Sousa mueve retaguardia con entallados leggins junto a Ana Martín

"No eres inspiración para ninguna mujer, serás hermosa, preciosa, pero a nosotras no nos inspiras, a mí me denigras como mujer", indicó Laura Bozzo en su momento, palabras que la llevaron a enfrentar un pleito legal. Tanto Irina Baeva como Gabriel Soto exigen una compesación economica por el daño moral que sería

Con su demanda contra Laura Bozzo, Gabriel Soto e Irina Baeva exigen una indemnización compensatoria por daños de 75 mil dólares.