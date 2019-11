Geraldine Bazán se arrepiente de lo que dijo de Gabriel Soto

A casi una semana del escándalo entre Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva, por la supuesta brujería que Bazán le había a la actual pareja de su ex esposo, de nuevo surge la polémica. Resulta que Geraldine Bazán aplicó la misma que una vez hizo Gabriel Soto, pues borró la publicación que generó tanta controversia entre los tres actores.

Nos referimos al comunicado que Geraldine Bazán compartió en su Instagram en donde involucró a Gabriel Soto y a sus hijas, pues señaló que su expareja obligaba a las menores a saludarla y convivir con la rusa, esto después de que Bazán fuera acusada por una revista de circulación nacional de hacerle brujería a Irina.

Como era de esperarse el comunicado de Bazán generó mucha controversia, sus fans no dudaron apoyarla, mientras que Soto no dudó en responderle con una imagen y un sarcástico mensaje, además, de que Geraldine Bazán fue llamada envidiosa por la cubana Niurka Marcos. Luego de la tempestad llegó la calma y ambos actores se abstuvieron a opinar de la situación y siguieron con su vida normalmente, hasta que Gerladine Bazán borró el comunicado.

"Estoy aquí no como una victima, para nada!! Me presento ante ustedes como una mujer valiente, sin miedo a denunciar por que tiene la verdad de su mano. Estoy divorciada hace un año, el motivo múltiples infidelidades por parte de mi entonces esposo. Yo SI fui acosada y burlada con un objetivo en específico por parte de su ahora pareja, eso ya todos lo saben.

Además de denunciar este reciente intento por “manchar mi imagen” .También quiero denunciar la violación de los derechos de mis menores hijas, ya que en un par de ocasiones han sido obligadas por parte de su padre a saludar a su actual pareja, provocando así el llanto, confusión e inseguridad de las mismas. Este tema es desgastante para mi, pero en esta ocasión y cualquier otra que sea necesario alzar la voz lo haré!! Ya sea por mis hijas o por mi. Y no señoras, señores calladitas no nos vemos más bonitas. Tengo mucho más que decir, espero no sea necesario hacerlo. Algo más que quiero dejar muy claro, mi interés por el Sr. Gabriel SotoBorja desde hace mucho tiempo es nulo. Que se conserve en salud y bienestar, por el bienestar de mis hijas es mi único deseo para él.", fue el comunciado.

Esta situación seguramente generara mucha controversia y Geraldine será cuestionada de nueva cuenta por los medios de comunicación sobre el por qué borró el post. De lo que si estamos seguros es que Geraldine Bazán no esta sola, pues tiene quien la defienda como lo hizo su ex Santiago Ramundo, quien fue entrevistado al salir de la obra de teatro ‘¿Y si me caso?’.

La publicación de Geraldine aparece eliminada.

“Me parece algo que está como fuera de lugar decir eso, la verdad es que no me parece correcto que hayan puesto eso en la revista, pero bueno, no sé”, señaló el actor argentino.

Pese a que la relación entre Geraldine Bazán y Santiago no duró mucho tiempo, el histrión argentino recalcó que sigue manteniendo una buena comunicación con la actriz, ya que su relación fue muy hermosa.

“Fue una relación muy hermosa y que duró lo que tenía que durar”, indicó.