Geraldine Bazán saca su furia y estalla por culpa de Irina Baeva y Gabriel Soto

La actriz mexicana Geraldine Bazán, no tuvo escapataria ante las cámaras de Suelta la Sopa luego de ser capatada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por más que la conductora de televisión intentó evadir las incómodas preguntas del reportero sobre el compromiso de Gabriel Soto e Irina Baeva terminó por explotar ante la insistencia.

Geraldine Bazán quien ha figurado en grandes proyectos de Televisa,Tv Azteca y Telemundo, protagonizó otro momento incómodo en su vida, la cual, en estos últimos años ha estado en medio de una polémica desde que se divorció del galán de telenovelas, Gabriel Soto.

Luego de la haber perdido el vuelo, Geraldine Bazán reaccionó ante los cuestionamientos del reportero sobre el matrimonio de su ex, sin embargo, la rubia estalló cuando le preguntaron si creía que Irina Baeva estaba ganando terreno con sus hijas tras prepararles una fiesta sorpresa por sus cumpleaños.

“It's not my business” (No es mi asunto), contestó la actriz de papeles juveniles en Catalina y Sebastián, Ellas, inocentes o culpables, Como en el cine y Dos chicos de cuidado en la ciudad cuando le preguntaron sobre el tema. “A ver mi amor, no importa qué tan educado sea uno, que tan buena onda sea uno, ustedes siempre vienen con preguntas que ni al caso”, contestó visiblemente molesta.

La presentadora de televisión dejó claro que temas que tenga que ver con su ex no le interesan, sin embargo, antes de culminar la entrevista le envió un contundente mensaje a los presentadores de Suelta la Sopa. “Les mando un beso, como siempre, a todos los que me tiran super mala onda en sus programas”, finalizó Bazán.

Geraldine Bazán es una de las famosas más activas en redes sociales, y hace unos días celebró sus primero cinco millones en Instagram, cifra que sigue en aumento gracias a la simpatía que despierta con sus fanáticos. La ex de Gabriel Soto que últimamente irradia felicidad ,sin duda, es una de las mujeres más bellas y queridas del medio del espectáculo, por lo que sus recientes declaaciones han sido muy aplaudidas por sus fans.

“Geral les dió clase de ética a esos q hablan mal de ella sin razón, ya m tienen harta que le preguntan de ese fulano y esa sutana, ya cambien las preguntas, sean verdaderos profesionales”, “Siempre ese programs le tira a Geraldine”, “Hermosa Geraldine como siempre, pero puras preguntas tontas. Hubiera querido le pregunten sobre su galán, su nuevo proyecto”, son algunas de las reacciones en las redes sociales.