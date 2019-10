Geraldine Bazán roba suspiros en evento donde lució su figura

Geraldine Bazán se ha convertido en una de las actrices más sexys del medio del espectáculo luego de que terminara su relación con el también actor Gabriel Soto.Desde entonces la actriz se ha dejado de ver de lo más atrevida como lo hizo recientemente en un evento en Los Cabos en el que fue invitada para una inauguración de un hotel.

Geraldine Bazán aprovechó que se encontraba en Los Cabos para despedirse del balneario de una forma muy sexy, con un diminutivo bikini en donde deja ver su espectacular figura con su pequeña figura.

"Bueno y con esta foto me retiro... Estoy tratando de poner orden en mi insta y hacerle un diseño de a 3, si ya se hasta ahora no lo logro, sigo intentando.

La belleza de esta foto...

1-Que se me ve la papadita de la felicidad y me encanta!!

2- Me la tomaron mis adooooorados @christianchavezreal y @mauriciogarza_ como su asistente.

Joya!! Ehh reído tanto con ustedes, love you!!!

Gracias!! @hrhloscabos #hrhloscabos por todas sus atenciones y la apertura en #Loscabos!!! Éxito!!!", escribió la actriz junto a la imagen.

Recordemos que hace unos días Geraldine Bazán estuvo en medio de una polémica luego de que fuera cuestionada por los medios de comunicación acerca de lo que opinaba sobre la conferencia que dio Irina Baeva, novio de su expareja Garniel Soto. Gerlandine Bazán indicó que las palabras de Irina no eran más que patadas de ahogado.

Por lo que la actriz rusa no dudó en responderle a la expareja de su ex.

“Antes que nada, yo creo que le agradezco el tiempo que se ha tomado para ver mi conferencia y respeto muchísimo su opinión, igual que respeto la opinión de toda la gente que ha opinado ya sea negativa o positivamente, les agradezco el tiempo que se hayan tomado para verme y por expresar lo que sentían”, dijo frente a las cámaras de diferentes medios de comunicación.