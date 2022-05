Geraldine Bazán recuerda fake new que embarró a Marjorie de Sousa hace años

Tras su participación en "Corona de Lágrimas 2" o "Corona de Esperanza" como se dice que se va a llamar el nuevo melodrama de Televisa Univisión, han saltado varios rumores en torno a la vida sentimental de la actriz Geraldine Bazán -quien pertenece al elenco- y en entrevista, recordó un desagradable momento (fake new) de hace algunos ayeres que involucra a su colega, la actriz Marjorie de Sousa; y aunque no se definió de qué se trataba, ella aplaudió y agradeció a los responsables del chisme por disculparse con la venezolana y con ella.

A juzgar, todo parece indicar que se trataba de una conversación por WhatsApp entre Geraldine Bazán y Marjorie de Sousa, la cual tampoco fue revelada pero se hablaba de que era en torno a la paternidad de su hijo Matías Gil de Sousa (cuyo padre es el actor argentino Julián Gil) y celebró que el trío de reporteros tuvieron que disculparse por orden de un juez, ante la venezolana, también villana de telenovelas.

Lo que sí es un hecho es que el entrevistador reveló en el matutino de Televisa que tres reporteros de una revista mexicana se tuvieron que disculpar con ambas celebridades debido a dichos chats que existieron y la ex de Gabriel Soto dijo:

Lee también: Marjorie de Sousa da rienda suelta a la aventura con blusa strapless, short y botas vaqueras

"Que disculpen con las dos, no?... Definitivamente eso era algo totalmente montado y plantado y era una farsa total. Te digo, pues dicen puras mentiras".

Entre otras cosas, Geraldine Bazán fue cuestionada sobre el tema de su vida sentimental y de su supuesto romance con el actor Alejandro Nones, quien es uno de los protagonistas de "Corona de Esperanzas", producida por José Alberto 'El Güero' Castro, para Televisa Univisión y aunque no reveló nada al respecto, sí dijo que está en el mejor momento de su vida y muy enamorada.

Lee también: Marjorie de Sousa regresa a Telemundo con importante proyecto tras distinción como personalidad

La guapa actriz también dijo que el próximo 10 de mayo, Día de las Madres que está a la vuelta de la esquina, lo celebrará con sus dos princesas que tiene por hijas y con su madre. Incluso, agradece el hecho de que ambas niñas sigan sus pasos como actrices.

Pues cuando se trata de invitarla a comer, entre las dos pagan el consumo; lo que la hace inmensamente feliz y se siente muy orgullosa de sus dos hijas Elisa Marie y Alexa Miranda Soto Bazán.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!