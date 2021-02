Geraldine Bazán presume a novio mientras Irina Baeva llora

A la actriz Geraldine Bazán parece que nada de la vida de su ex pareja, Gabriel Soto quien se acaba de comprometer con su novia Irina Baeva, parece afectarle, pues ha estado muy felz celebrando su cumpleaños 38 y hasta ya presumió a su nuevo galán.

Mientras Irina Baeva llora, la actriz de telenovelas Geraldine Bazán sonríe, pues celebró recientemente en compañía con sus hijas su fiesta de cumpleaños, además de que estuvieron presentes sus amigos y su novio Luis Rodrigo Murillo.

Geraldine Bazán viajó en avión privado a las playas de Cancún, y de regreso presumió a su novio, según lo mostró en su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió con sus seguidores unos videos en donde dejó ver a su galán, durante su trayecto a la Ciudad de México.

A Geraldine Bazán le cantaron las tradicionales ‘Mañanitas’ y le dieron un pastel y hasta un arreglo floral, como mostro en sus imágenes en Instagram, durante el vuelo de regreso a casa.

“Y seguimos festejadísima. Gracias, miren qué bonita sorpresa… Ok, festejaré todo el amor, decretado”, dice la actriz en los videos que de inmediato se viralizaron en redes sociales y fueron titulares de muchos medios.

Muchos de sus seguidores externaron muestras de cariño de la actriz que cumplió 38 años de edad, y a su vez la felicitaron por darse una segunda oportunidad en el amor, luego del tormento por la que ha pasado por culpa de su ex pareja Gabriel Soto quien la abandonó por iniciar otra relación con la también actriz Irina Baeva, con la que ya está comprometida.

Se dice que Geraldine Bazán tiene una relación desde hace 9 meses con el empresario Luis Rodrigo Murillo, con el que también viajó a la Aspen Colorado, en sus vacaciones de invierno el año pasado.

Y es que todo parece ser felicidad para Geraldine Bazán quien fue apapachada por su cumpleaños, recibiendo muchos obsequios y muestras de amor, mientras que por su parte, la actriz rusa Iriana Baeva lloraba en la entrevista que le realizó Yordi Rosado en el que mencionó que ella también sufrió cuando comenzó su relación con Gabriel Soto, por el trato recibido por muchas personas.

“Yo pedí hablar personalmente con ella (Geraldine) porque a mí no me gusta llevar las cosas al medio del espectáculo. Yo creo que se tiene que hablar, yo soy de hablar las cosas frente a frente, la gente que me conoce no me dejará mentir que soy de hablar las cosas de frente. El problema que yo tengo contigo arreglémoslo, vamos a hablar, pero nunca se dio”, manifestó la actriz.