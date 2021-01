Geraldine Bazán olvida escándalo y se consuela con sus hijas

Los escándalos que ha tenido que enfrentar Geraldine Bazán, han sido derivados de su ex esposo y padre de sus hijas, Gabriel Soto, quien recientemente anunció su compromiso con la actriz de Televisa, Irina Baeva, por lo que, pese a que muchos usuarios de las redes sociales aseguran que está noticia le afectó bastanta a la actriz, ella se encuentra disfrutanddo de sus hijas.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde Geraldine Bazán, compartió unos videos donde se le ve gozando de su pequeña Alexa Miranda, de las cosas que a ella le gusta hacer, como ponerse máscaras y cantar canciones en inglés, la pequeña luce feliz.

Desde que se dio a conocer la noticia que su ex esposo Gabriel Soto, se había comprometido con su actual pareja Irina Baeva, Geraldine Bazán no ha hecho ningún tipo de comentario al respecto, ya que no se le ha visto muy activa en sus redes por que se está recuperando de su reciente operación de rodillas.

Alexa Miranda, hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Historias Instagram Geraldine Bazán

La ex de Gabriel Soto, inició el año de una manera un poco mal, ya que sufrió un accidente que le lesionó los ligamentos de su rodilla izquierda, cuando vacacionaba con sus hijas Eliza Marie y Alexa Miranda en la Riviera Maya.

Los fans desconocían que la actriz estuviera pasando por tan lamentable situación, pero fue que no estuvo activa en sus diferentes redes sociales cuando se empezaron a especular sobre que le podía estar sucediendo con ella ante el anuncio de Gabriel Soto e Irina Baeva.

Hasta su salida del quirófano, compartió con sus más de cuatro millones de seguidores, la noticia de su accidente, aclarando que todo había sido sencillo y que solo tenía que esperar la alta para poder irse a casa y seguir con su recuperación. "Será un proceso largo en el que habrá que tomar rehabilitación, andaré con muletas un tiempo, pero bueno, siempre con alegría, con buena disposición y con disciplina saldré de esto pronto", fueron las palabras que Geraldine Bazán expresó en sus redes sociales.

Geraldine Bazán se consuela con su hija Alexa Miranda. Historias Instagram Geraldine Bazán

La actriz aseguró que tenía a las mejores enfermeras de cabecera y que la cuidan de maravilla, y la apapachan a cada oportunidad que tienen, el proceso lo describió como doloroso y complicado pero dijo que estaría muy bien.

Recalcó que no la extrañaran, mensaje que encajó para sus fans que se preocupan por ella y por su bienestar. Justo después de anunciar lo de su cirugía, Geraldine Bazán, encendió las redes al enviarle un mensaje a su misterioso novio “A ti, que tú ya sabes quién eres, gracias por tu amor, por tu tiempo, por consentirme tanto, gracias”, fueron las palabras de la actriz.