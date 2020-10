Geraldine Bazán no supera a Gabriel Soto, no anda con José Ron

Tras el rumor de un supuesto rumor de un amorío entre Geraldine Bazán y el galán de novelas de Televisa, José Ron, el protagonista de La que no podía amar desmintió que hay un romance entre él y su colega tal como aseguran diversos medios de comunicación.

El rumor de una posible relación entre la ex esposa de Gabriel Soto, Geraldine Bazán y José Ron surgió luego de que ambos fueran captados en las playas de la Riviera Maya. Fue durante el programa Hoy que el actor aprovechó las cámaras para dejar claro que no tiene ninguna relación sentimental con Bazán. Ambos solo coincidieron en la zona turística de México, y él aseguró estar disfrutando de su soltería tras su fallida relación con la cantante Jessica Díaz.

"No, no, no… eso no sé ni por qué… ya sabes cómo son las revistas que inventan tantas cosas", dijo el actor ante la pregunta del reportero de Hoy sobre el romance con su colega. Y para cerrar el tema aseguró que se encuentra muy feliz y agradecido , así soltero. "Totalmente, así como lo dijiste y feliz y agradecido", concluyó.

Pese a desmentir que no tiene ningún vínculo amoroso con Geraldine Bazán, el protagonista La mujer del vendaval últimamente se ha visto envuelto en otros escándalos como el que protagonizó el pasado tres de octubre tras asistir a la boda de su amigo Armando Torrea y Laura Pérez en Mexicali.

Tanto Ron como Armando han tenido que enfrentar duras críticas; José Ron por asistir al evento y Armando supuestamente por casarse sin tomar las medidas sanitarias correspondientes como lo es el uso del cubrebocas y filtros para medir la temperatura a los invitados.

Tras el evento se informó que alrededor de 100 personas se habían contagiado por lo que José Ron desmintió que se hayan violado los prótocolos sanitarios ante las declaraciones del propio secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, quien aseguró que la boda ocasionó un incremento de contagios en la entidad.

Fue durante una entrevista al programa Todo para la mujer que el actor mexicano aseguró que todo lo que se ha dicho en diversos medios es falso. "He estado viendo todo lo que ha salido, y me parece, no sé por qué se ha inventado tanto porque es falso, yo estuve en esa boda, y se cumplió con todos los protocolos, y me consta porque yo estuve ahí, no sé con qué afán o con qué razón la Secretaría de Salud ha dicho tal información que no es correcta, es más como político, y vemos la noticia por todos lados, pero eso no es verdad", dijo el galán visiblemente molesto.

Ron aseguró que en la celebración no había 300 invitados como se ha dicho y que las mesas tenían unos tres metros de distancia y que todo estaba personalizado como medida.

"Creo que menos de 200, porque son una boda pues de gente muy cercana, prácticamente de amigos. El lugar era en un espacio al aire libre, abierto, las mesas también por la magnitud del lugar por los invitados teníamos unos tres metros de distancia y todas las personas teníamos todo personalizado para evitar ese tipo de cosas", dijo.

Respecto a los filtros para medir la temperatura, el actor aseguró que en la entrada había, y que además los hombres entraban por un lado y las mujeres por otro. "En la entrada había filtros, estas cámaras de sanitización, las mujeres entraban por un lado, los hombres por otro, gel antibacterial, todas las medidas como si fueras a un restaurante, a un evento hoy en día, por eso digo que me extraña el ver lo que ha alcanzado esto, porque tan me consta porque yo estuve ahí, que esa información no es correcta, es falsa, y vaya a saber con qué fin se hizo toda esa información", concluyó.